Mimarlık, mühendislik ve makine öğrenci ve çalışanlarının gözde uygulaması olan AutoCAD nedir, ne işe yarar ve sistem gereksinimleri nelerdir gibi soruları merak ediyorsanız ve eğer yeni bir AutoCAD kullanıcısıysanız, merak ettiğiniz her şeyi sizler için yanıtladık. Oldukça fazla sektörde tercih edilen bu program, yıllardır mimarlık, mobilya ve endüstriyel sektörlerde tercih edilmeye devam ediliyor.

Farklı projeleri ortaya çıkarmak, farklı tasarımlar üretmek için oldukça fazla program bulunuyor. Bunlardan en çok tercih edileni ve sık kullanılanlardan bir tanesi ise AutoCAD. Farklı tasarımlar ortaya koymanızı sağlayan AutoCAD, 3D tasarımcılar için vazgeçilmez bir program. İlk kez kullanacaklar için fazlasıyla karmaşık olan bu program, içerisine girdiğinizde kaliteli 3D veya 2D tasarımlar ortaya çıkarabilmenizde büyük bir rol oynuyor. Eğer AutoCAD kullanmaya yeni başlayacaksanız AutoCAD nedir, ne işe yarar, sistem gereksinimleri nelerdir gibi soruları merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için bu soruları en ince detaylarına kadar yanıtladık.

Yukarıda da söylediğimiz gibi, eğer AutoCAD kullanmaya yeni başlıyorsanız işiniz biraz zor olabilir. Eğer görsel yeteneğiniz yüksek ise, AutoCAD araçlarını ve ayarlarını öğrenmeniz fazla uzun sürmeyecektir. Çünkü görsel yeteneğiniz, araçları daha hızlı kavramanızda ve o araçları faydalı bir şekilde kullanmanızda büyük bir rol oynayacaktır.

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İlk olarak, AutoCAD nedir?

Autodesk tarafından 1980 yılında ilk sürümü yayınlanan AutoCAD, temelde bir tasarım uygulaması olarak bilinmektedir. Ama bu tasarım uygulaması, Adobe Photoshop veya Corel Draw’a göre çok daha farklı bir yapıya sahip diyebiliriz. Çünkü AutoCAD, özellikle 3D ve 2D tasarım yapmak isteyen tasarımcıların tercih edeceği bir program. Kullanım olarak normal tasarım programlarına göre belki bir tık daha zor olabilir. Ama elbette, daha önceden tasarım programları ile tanıştıysanız, sizin için kavramak çok daha kolay olacaktır.

AutoCAD uygulaması, iki farklı şekilde indirilebilir. Bunlardan bir tanesi makine ve otomasyon tarafı için kullanılan AutoCAD Mechanical ve bir diğeri ise daha çok tasarım taraflı kullanılan AutoCAD Architecture modeli. Bu modelleri, iş yaptığınız sektörlere göre tercih edebilirsiniz. AutoCAD için aslında bir 3D modelleme programı diye özetleme yapsak bile, oldukça fazla sektörde tercih edilen programların başında geliyor. Çünkü oldukça fazla fonksiyonu bulunuyor.

AutoCAD ne işe yarar?

AutoCAD, özellikle modelleme tarafında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte makine, mobilya gibi sektörlerde de tercih edilmektedir. AutoCAD ile ortaya başta 3D modelleme olmak üzere, oldukça farklı tasarım şemaları çıkarabilirsiniz. Elektrik alanında bir şema çıkarabilirsiniz, iç mimarsanız eğer dekorasyon tasarımları çıkarabilirsiniz. Yani kısacası, AutoCAD tasarım tarafında oldukça kapsamlı programlardan bir tanesi.

AutoCAD programı, genellikle mimarlar, mühendisler ve teknikerler tarafından sıklıkla tercih edilir. Çünkü eğer bu bölümlerden mezunsanız veya bu bölümlerde eğitim görüyorsanız, AutoCAD sizin hayatınızın tam ortasındadır. Mimarlık ve mühendislik fakültelerinin vazgeçilmez uygulaması olan bu program, modelleme tarafında oldukça büyük seçenekler ortaya çıkarıyor.

AutoCAD sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Minimum Windows 10 ve üstü

Minimum Windows 10 ve üstü İşlemci: 3+ GHZ

3+ GHZ Bellek: 16 GB ve üstü

16 GB ve üstü Ekran: 1920 x 1080 çözünürlük

1920 x 1080 çözünürlük Minimum depolama: 6 GB

AutoCAD programını kullanabilmek için minimum bu özellikleri karşılamanız gerekiyor. Aksi takdirde uygulamayı kullanırken ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bazı projelerin üzerine yoğunlaştığınızda, daha ağır projeler olmaya başladıklarını fark edeceksiniz. Bununla birlikte bilgisayarınıza daha fazla yük binecek ve bir süre sonra kasmalar yapmaya başlayacak. Ciddi yüklenme sonucunda, saatlerce emek verdiğiniz projenizin kaydedilmeden kapandığını görebilirsiniz. Bu nedenle, AutoCAD kullanabilmek için güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olduğunu söyleyebiliriz.

AutoCAD kullanan sektörler:

Endüstriyel tasarımcılar

Mimarlar

İç mimarlar

Makine sektörü

Mobilya dekorasyon

Elektrik sektöründe

AutoCAD, özellikle mimarlık sektörü için vazgeçilmez bir program. Bununla birlikte mobilya, makina, elektrik gibi önemli sektörlerde de AutoCAD programına yer veriliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, üniversitede mimarlık veya mühendislik bölümlerini okuyorsanız, AutoCAD hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü eğitim hayatınız boyunca AutoCAD ile uyanıp, onun ile uykuya dalmanız gerekiyor.

AutoCAD ücretli mi?

AutoCAD, normalde ücretli bir yazılımdır. Hatta, yıllık ücreti 35 bin TL’ye kadar dayanıyor. Yani, diğer tasarım ve yazılım uygulamalarına göre oldukça pahalı bir lisans fiyatına sahip diyebiliriz. Ama eğer üniversite öğrencisiyseniz, AutoCAD’den 3 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde yararlanabilme imkanına sahipsiniz. Bu 3 yıllık lisans bittiğinde, AutoCAD’ın lisans fiyatlarını ödemeniz gerekiyor. AutoCAD aylık 4.444 TL, yıllık 35.757 TL ve üç yıllık 101.873 TL gibi dudak uçuklatan fiyat etiketlerine sahip.

Eğer öğrenciliğiniz bittiyse, bir şekilde AutoCAD kullanmaya devam etmeniz gerekecek. Bu zamanda ne yazık ki bu fiyatları vererek bir lisans satın almanız gerek. AutoCAD'in bir ücretsiz deneme sürümü bulunuyor. Ama elbette lisanslı gibi değil. Çalıştığınız sektörde eğer bir firmaya bağlı olursanız, firmalar size ücretsiz lisans sağlayabilirler. Bu sayede lisans ücreti vermek zorunda kalmazsınız.

Peki sistemimiz yetecek mi: AutoCAD kaç GB RAM yer?

Gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. AutoCAD, ağır bir tasarım uygulaması olduğu için bazı önemli sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor. Bunlardan bir tanesi ise RAM donanımınız. AutoCAD kullanabilmek için, minimum 8GB RAM’e sahip bir bilgisayar kullanıyor olmanız gerekiyor. Ama elbette tavsiye edilen RAM miktarı ise 16 GB ve üstü. 8 GB’lık bir RAM ile bazı projelerde kasma, donma ve projenin ansızın kapanması gibi sorunlar ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz daha yüksek diyebiliriz. Bu nedenle daha yüksek RAM seçeneğine sahip bilgisayarlar kullanıyor olmanız gerekiyor.

Sizler için AutoCAD nedir, ne işe yarar, sistem gereksinimleri nelerdir gibi soruları yanıtladık. Eğer yeni bir AutoCAD kullanıcısıysanız, programı sürekli olarak kurcalayarak öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde öğrenmeniz çok daha zor bir hal alabilir. Sizler AutoCAD kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.