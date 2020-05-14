Marvel Sinematik Evreni içerisinde çok önemli bir yer tutan Avengers: Endgame adlı yapım vizyona gireli bir yıl olmuş olsa da film hakkındaki teoriler tükenmiş değil. Bir hayran teorisi, Gamora’nın akıbetini açıklıyor.

Marvel Sinematik Evreni, Avengers: Endgame ile birlikte dev bir hikâyeyi neredeyse tamamen bitirmiş ve yeni bir başlangıca hazırlık yapmıştı. Yeni hikâyeler için atılan tohumları da ilk olarak filmde görmüştük.

Bu hikâye köklerinden birisi de Gamora’ya aitti. Infinity War’da üvey babası Thanos tarafından Vormir’de uçurumdan aşağı atılarak ölen Gamora, Endgame’de geri gelmişti ancak bu hâli eskisinden çok daha farklıydı; ya da eskisiyle çok aynıydı, 2014 yılındaki Gamora eskisinin yerini almıştı.

Gamora nereye gitti?

Avengers: Endgame filminin sonunda cevabı merak edilen sorulardan biri de Gamora’nın nereye gittiğiydi. Sonuçta o Gamora, yıllar sonrasına ve evrene hükmetmeyi amaçlayan babasının öldüğü yabancı bir gezegene gitmişti.

ScreenRant bu konuda oldukça akla yatkın iki teori ortaya atıyor. Bunlardan ilki, Gamora’nın kendi gezegeni olan Zen-Whoberi adlı gezegene döndüğü yönünde. Thanos, ilk kıyımdan geçirdiği gezegenlerden olan Zen-Whoberi’nin bir cennete dönüştüğünü söylemişti. Gamora, bunu kendi gözleriyle görmeye karar vermiş olabilir. İlk Guardians of the Galaxy filminde Nova Corps tarafından ekibin sabıka kaydı işlenirken Gamora için 'kendi gezegeninden hayatta kalan son kişi' ifadesi kullanılmıştı. Yani Thanos, bu noktada pek de doğru söylemiyor olabilir.

Diğer alternatifse son savaşta yer almasına rağmen henüz tam olarak kendi kefaretini ödememiş olan Gamora’nın pek de iyi olmayan amaçlarla hareket etmesi olarak gösteriliyor. Ayrıca karakter Thanos’un bahçesine de dönmüş olabilir.

Gamora geri dönecek:

Gamora kesinlikle James Gunn’ın Guardians of the Galaxy Vol. 3 adlı yapımında yer alacak. Yönetmen, karakteri kullanmakta oldukça kararlı. Karakterin nasıl bir hikâyesi olacağıysa henüz belli değil.

Guardians of the Galaxy serisi kendine ait bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı. Bir dönem prodüksiyonunda sıkıntılar yaşanan filmin vizyon tarihi de değişmişti. O filmde karşımıza çıkacak hikâyeler, kozmik evrende MCU’nun geleceği için anahtar rol oynayacak.