Avrupa Birliği, Apple'ın üçüncü taraf şirketlere açmasını istediği özellikleri açıkladı. SharePlay, bildirim gösterme, AirDrop, AirPlay ve daha birçok özellik yakında Avrupa'da ciddi değişiklikler görebilir.

Avrupa Birliği, dün Apple’a yönelik bazı kararlar almıştı. Şirketin, iPhone’ların diğer markaların akıllı saat, kulaklık gibi cihazlarla daha uyumlu çalışmasına izin vermesi talep edilmişti. Apple ise bu karara itiraz ederek hem kendisini hem de kullanıcılarını kötü etkileyeceğini ifade etmişti.

Şimdi ise bu kararının detayları açıkladı. Açıklama, Avrupa Birliği’nin Apple’ın diğer markalara açmasını istediği özellikleri içeriyor. iPhone ve iPad’ler; akıllı saatler, kulaklıklar ve hoparlörler ile bu şekilde uyumlu çalışabilecek.

AirDrop, SharePlay, AirPlay ve daha birçok özelliğin herkese açılması isteniyor

AB, ilk olarak iOS bildirimlerinin uyumlu olmasını talep ediyor. Bu da nihayet üçüncü taraf akıllı saatlerin iPhone bildirimlerini gösterebileceği ve kullanıcıların bu bildirimlerle etkileşime geçebileceği anlamına geliyor.

Buna ek olarak iPhone’ların diğer iPhone’larla eş zamanlı olarak beraber ekran paylaşabilmesini sağlayan SharePlay ile ses değiştirmenin de üçüncü taraf şirketlere açılması istenmiş. Ses değiştirme, Apple cihazlarınız arasında sesleri aktarmanızı sağlıyordu. Örneğin AirPods’larda iPad’den dinlediğiniz bir müziği veya yaptığınız bir aramayı iPhone’a aktarabiliyordunuz. Artık bunun için illa AirPods ihtiyacı olmayacak, başka kulaklıklarda da çalışacak. Tabii ki sadece Avrupa’daki kullanıcılar için olduğunu belirtelim.

Ayrıca Apple’ın kendi cihazlar arasında paylaşım yapmasını sağlayan AirDrop özelliği de hedef alınmış. Bilindiği üzere bu özellik Android gibi başka cihazlarda çalışmıyordu. Avrupa Birliği, şirketin AirDrop’a ek olarak üçüncü taraf cihazlarla da çalışacak bir alternatif sunmasını istemiş. Ekran yansıtmaya yarayan AirPlay için de benzer bir karar var.

Tüm bunlar, DMA kapsamında Apple için zorunlu tutacak. Sadece Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar için olduğunu tekrar belirtelim. Dünyanın kalanında aynı şekilde devam edecek. Tabii Apple’ın itiraz hakkı ve kararlarla savaşma şansı da var. Bu yüzden hemen uygulamaya geçeceğini söylemek doğru olmaz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.