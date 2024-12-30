Avrupa Birliği, tüm teknoloji dünyasını derinden etkileyecek yasayı yürürlüğe koydu. Artık teknoloji şirketlerinin Avrupa Birliği bölgesinde bazı ürünleri satabilmesi için USB Type-C girişi kullanması gerekecek. 28 Aralık 2024 tarihi, yeni dönem için resmî başlangıç tarihi olarak kayıtlara geçti.
Hatırlayan okurlarımız vardır; ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce sırf Avrupa Birliği'nin düzenlemesine uyumlu hâle gelebilmek için USB Type-C portuna geçiş yapmıştı. iPhone 15, markanın USB Type-C portuna sahip olan ilk modeli olarak kayıtlara geçmişti. İşte bu düzenleme, artık hayatımızın bir parçası.
Avrupa Birliği'nin USB Type-C zorunluluğu hangi ürünleri kapsıyor?
- Akıllı telefonlar
- Tabletler
- Dijital kameralar
- Kulaklıklar
- Oyun konsolları
- Taşınabilir hoparlörler
- e-okuyucular
- Klavyeler
- Fareler
- Taşınabilir navigasyon sistemleri
Yukarıda sıraladığımız ürünler, artık Avrupa Birliği ülkelerinde sadece USB Type-C girişi ile satılacaklar. Ancak bunun bölgesel olduğu yanılgısına düşmeyin. Az önce de belirttiğimiz gibi Apple gibi büyük bir marka bile USB Type-C değişikliğini tüm ülkeler için geçerli kıldı. Diğer firmalar da aynı şeyi yapacaklardır.