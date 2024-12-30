Tüm Cihazların Aynı Şarj Girişine Sahip Olmasını Zorunlu Kılan Yasa Yürürlüğe Girdi: İşte Etkilenen Cihazlar

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Avrupa Birliği'nin teknolojik ürünlere yönelik USB Type-C girişi zorunluluğu yürürlüğe girdi. Artık tüm markaların, belirli ürün grupları için sadece USB Type-C girişi kullanmaları gerekecek.

Avrupa Birliği, tüm teknoloji dünyasını derinden etkileyecek yasayı yürürlüğe koydu. Artık teknoloji şirketlerinin Avrupa Birliği bölgesinde bazı ürünleri satabilmesi için USB Type-C girişi kullanması gerekecek. 28 Aralık 2024 tarihi, yeni dönem için resmî başlangıç tarihi olarak kayıtlara geçti.

Hatırlayan okurlarımız vardır; ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce sırf Avrupa Birliği'nin düzenlemesine uyumlu hâle gelebilmek için USB Type-C portuna geçiş yapmıştı. iPhone 15, markanın USB Type-C portuna sahip olan ilk modeli olarak kayıtlara geçmişti. İşte bu düzenleme, artık hayatımızın bir parçası.

Avrupa Birliği'nin USB Type-C zorunluluğu hangi ürünleri kapsıyor?

Avrupa Birliği USB Type-C düzenlemesi zorunlu oldu

  • Akıllı telefonlar 
  • Tabletler
  • Dijital kameralar
  • Kulaklıklar
  • Oyun konsolları
  • Taşınabilir hoparlörler
  • e-okuyucular
  • Klavyeler
  • Fareler
  • Taşınabilir navigasyon sistemleri
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Yukarıda sıraladığımız ürünler, artık Avrupa Birliği ülkelerinde sadece USB Type-C girişi ile satılacaklar. Ancak bunun bölgesel olduğu yanılgısına düşmeyin. Az önce de belirttiğimiz gibi Apple gibi büyük bir marka bile USB Type-C değişikliğini tüm ülkeler için geçerli kıldı. Diğer firmalar da aynı şeyi yapacaklardır.

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Kaynak : https://www.androidauthority.com/usb-c-law-goes-into-effect-3511824/
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