Avrupa Birliği'nin teknolojik ürünlere yönelik USB Type-C girişi zorunluluğu yürürlüğe girdi. Artık tüm markaların, belirli ürün grupları için sadece USB Type-C girişi kullanmaları gerekecek.

Avrupa Birliği, tüm teknoloji dünyasını derinden etkileyecek yasayı yürürlüğe koydu. Artık teknoloji şirketlerinin Avrupa Birliği bölgesinde bazı ürünleri satabilmesi için USB Type-C girişi kullanması gerekecek. 28 Aralık 2024 tarihi, yeni dönem için resmî başlangıç tarihi olarak kayıtlara geçti.

Hatırlayan okurlarımız vardır; ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce sırf Avrupa Birliği'nin düzenlemesine uyumlu hâle gelebilmek için USB Type-C portuna geçiş yapmıştı. iPhone 15, markanın USB Type-C portuna sahip olan ilk modeli olarak kayıtlara geçmişti. İşte bu düzenleme, artık hayatımızın bir parçası.

Avrupa Birliği'nin USB Type-C zorunluluğu hangi ürünleri kapsıyor?

Akıllı telefonlar

Tabletler

Dijital kameralar

Kulaklıklar

Oyun konsolları

Taşınabilir hoparlörler

e-okuyucular

Klavyeler

Fareler

Taşınabilir navigasyon sistemleri

Yukarıda sıraladığımız ürünler, artık Avrupa Birliği ülkelerinde sadece USB Type-C girişi ile satılacaklar. Ancak bunun bölgesel olduğu yanılgısına düşmeyin. Az önce de belirttiğimiz gibi Apple gibi büyük bir marka bile USB Type-C değişikliğini tüm ülkeler için geçerli kıldı. Diğer firmalar da aynı şeyi yapacaklardır.