İngiltere hükümeti, USB-C'yi elektronik cihazlar için standart şarj portu haline getirmeyi değerlendiriyor.

İngiltere hükûmeti, elektronik cihazlar için USB-C'yi standart şarj portu olarak zorunlu hale getirmeyi değerlendirmeye aldı. Bu girişim Avrupa Birliği’nin benzer düzenlemeleriyle uyum sağlama hedefi taşıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi, USB-C'nin ortak şarj portu olarak benimsenmesi konusunda üreticilerden ve ticaret derneklerinden görüş toplamak için bir danışma süreci başlattı. Bu süreç, potansiyel faydaları ve zorlukları incelemek amacıyla sekiz hafta sürecek.

İngiltere'nin USB-C ile şarj standartlarını yeniden belirliyor

Avrupa Birliği, 2022 yılında çoğu taşınabilir elektronik cihazın Aralık 2024'e kadar USB-C kullanmasını zorunlu kılan yasayı kabul etmişti. Bu düzenleme elektronik atıkları azaltmayı ve şarj cihazlarının uyumluluğunu artırmayı hedefliyor.

Hükûmet, USB-C’nin daha geniş kabulü hakkında bilgi edinerek bu standartlaşmanın işletmelere ve tüketicilere ne gibi avantajlar sağlayabileceğini anlamaya çalışıyor. Örneğin, Apple, uzun süredir kendi özel Lightning portunu kullandıktan sonra, yeni iPhone modellerinde USB-C'ye geçiş yaptı. Birçok üretici de zaten bu portu gönüllü olarak benimsemiş durumda. Bu gelişmeler, tüketicilerin şarj cihazı olmadan cihaz satın alabilmesine olanak tanıyacak, dolayısıyla gereksiz elektronik atıkların önlenmesine katkı sağlayacaktır.

İngiltere'nin USB-C'yi standart olarak belirleme çabaları, teknoloji dünyasında önemli bir dönüşümün habercisi olabilir. Danışma sürecinin sonuçları, gelecekteki düzenlemeleri ve sektörün yönelimlerini şekillendirebilir. İngiltere dışında, bu durumu değerlendirecek başka ülkelerin olup olmayacağı da şimdiden merak konusu oldu.