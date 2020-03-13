WHO: 'Avrupa, Corona Virüsünün Merkez Üssü Hâline Geldi'

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'nın Corona virüsü salgınının merkez üssü hâlini aldığını açıkladı. Gündeme dair başka açıklamalarda da bulunan Ghebreyesus, ülkelerin yeterli önlemi almadığını söyledi.

Corona virüsünün çıkış noktası Wuhan’da yaşam yavaş yavaş normale dönerken Avrupa ülkeleri salgınla baş etmeye çalışıyor. Bu noktada son olarak ülkemizde tespit edilen vakalarla birlikte salgın, neredeyse tüm Avrupa’yı etkisi altına almış durumda. Yetkililer bu konuda gerekli tedbirleri alırken Dünya Sağlık Örgütü (WHO), virüsün merkez üssünün artık Avrupa olduğunu açıkladı.

Avrupa’nın Corona virüsü salgınının merkez üssü hâlini aldığını belirten WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa’da günlük bazda bildirilen vaka ve ölüm sayılarının Çin’i geçtiğine dikkat çekti. Dünya genelinde 123 ülke ve bölgeden 132 bin kişinin enfekte olduğunun altını çizen Ghebreyesus, şimdiye dek 5 bin kişinin hayatını kaybetmiş olmasını 'bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi.

‘Bizde böyle olmayacak diyen ülkeler ölümcül bir hata yapıyor’

Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart tarihinde düzenlenen bir basın toplantısında COVID-19 için 'pandemi' kararını açıklamıştı. Bu konuda da açıklamalarda bulunan WHO Genel Direktörü, yeni tip Corona virüsünün en yaygın olarak görüldüğü ülkelere bakarak “Bizde böyle olmayacak” diyen ülkelerin 'ölümcül bir hata yaptığını' ve COVID-19 salgınının her ülkede görülebileceğini söyleyerek ülkeleri daha dikkatli olmaya davet etti.

9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi:

Corona virüsünün her geçen gün yayılmasıyla birlikte Türkiye; 3 Şubat’ta Çin’e, 23 Şubat’ta İran’a ve 29 Şubat’ta Güney Kore ile İtalya’ya uçuş yasağı getirmişti. Gün içerisinde düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 Avrupa ülkesine daha uçuş yasağı getirildiğini açıkladı. Bakan’ın bu konudaki açıklamaları ise şu şekilde:

"3 Şubat tarihinden itibaren Çin, 23 Şubat'tan itibaren İran, 29 Şubat'tan itibaren Güney Kore ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00’dan itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır.”

Alınan uçuş yasakları sonrası resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu ülkelere bilet almış olan yolcuların endişe duymasına gerek olmadığını ve bilet iadesi ile değişiklik hizmetinin verileceğini belirtti.