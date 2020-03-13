Türkiye'deki Corona Virüsü Vaka Sayısı 5'e Yükseldi

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından üç bakan ortak bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, salgındaki son duruma ve alınan önlemlere dair açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan 2 vakayla temas içinde olan 3 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm vakaların aynı aileden kişilerde görüldüğünü belirtti. Bakan Koca, "İki vaka belli sınırlar içinde. Tedirgin olmamalıyız, sağduyulu olmalıyız. Yeni vaka çemberin içinde yer almaktadır. Olası temasların tespiti mümkün değildir" dedi ve 'Alo 184’ü Corona Danışma Hattı’na dönüştürdüklerini duyurdu.

9 ülkeye daha seyahat yasağı:

Açık ya da kapalı tüm toplantıları ertelediklerini belirten Koca, "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri dışında sadece bir kişiye izin verilecek. İlaçlarını raporla alan hastalarımız, süre dolduğunda ilacını doğrudan alabilecek" ifadelerini kullandı. Bunların yanı sıra kamu kurumlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler, 16 Mart’tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Daha önce İran, İtalya, Irak, Güney Kore ve Çin'e seyahat yasağı getirdiklerini hatırlatan Koca, bugün itibarıyla bu ülkelere 9 yeni ülkenin daha eklendiğini belirtti. Bu ülkeler; Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda olarak açıklandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarına girmeden önce bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi, hastalık belirtileri olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri sonucunda alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

"Solunum yoluyla ilgili hastalığı bulunanların ayrı bir alana, sınırlı bir alana alınması uygun görülmüştür" diyen Gül, açık cezaevinde kalanların izin haklarının ertelendiğini açıkladı. Gül, "Ceza infaz kurumuna gelen tüm personellerin ateşinin ölçülmesi ve sağlık kontrolünden geçirilmesi kararı alınmıştır. Ceza infaz kurumları arasındaki nakiller 2 hafta süreyle ertelenmiştir" derken açık ve kapalı cezaevlerinde görüşlerin de 2 hafta süreyle yasaklandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yüksek Hızlı Trenler ve Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarında temizlik işlemlerinin sürekli uygulandığını, sıkça temas edilen bölgelerin dezenfekte edildiğini söyledi. Turhan, 13/14/15 Mart’ta İstanbul/Ankara arasındaki YHT seferlerine ek sefer koyulacağını duyurdu.

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferlerse yarın (cumartesi günü) sabah 08.00’dan itibaren 17 Nisan tarihine kadar durduruldu.