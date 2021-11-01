Avrupa Ülkelerinin Doğal Gaz ve Elektrik Zam Oranları

2019 yılının ilk yarısı ile 2021 yılının ilk yarısı arasındaki 2 yıllık değişime göre, Avrupa ülkeleri arasındaki en fazla doğal gaz ve elektrik fiyatı artışı Türkiye’de yaşandı. Veriler, konutlarda kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatları esas alınarak oluşturuldu.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), son 2 yılda ülkelerde yaşanan elektrik ve doğal gaz zammı verilerini paylaştı. Bu süreçte fiyatlarda art arda yaşanan artışlar sonucunda Türkiye, Avrupa’nın zam şampiyonu oldu.

2019 ve 2021’in ilk yarılarını kapsayan dönemde Türkiye’deki elektrik fiyatları %47,4 artış görülürken, doğal gaz fiyatları da %42,3 arttı. Bu süreçte Türkiye’nin aksine pek çok Avrupa ülkesindeki fiyatlarda ise düşüş yaşandı.

Elektrik fiyatlarında en büyük düşüş Hollanda'da yaşandı

Toplamda 39 ülkeyi kapsayan raporda 24 ülkede fiyat artışı olurken, geriye kalan 15 ülkede ise düşüş olması dikkat çekti. %47,4 ile en çok artışın yaşandığı Türkiye’yi, %21,9 ile Polonya ve %20,8 ile Ukrayna takip etti. 10 ülkede artış oranı %5’in altındayken; artışların çoğu %10’dan düşük olarak belirlendi. Tüm vergiler dahil olmak üzere, yerel para birimine göre yapılan hesaplamada 15 ülkede fiyatların düştüğü ortaya çıktı. %38 ile en fazla düşüşün yaşandığı ülke Hollanda olurken onu, %16,2 gerilemeyle İsveç ve %13,9 ile Letonya takip etti.

Satın alma gücüne göre elektrik fiyatlarında yaşanan artışa bakıldığındaysa Türkiye yine 1. sırada. Buna göre Türkiye’deki elektrik fiyatları şu son 2 yıllık süreçte %30,6 arttı. Bu süreçte AB ortalaması ise sadece %1,4’te kaldı. Türkiye’nin ardından %20,1 ile Polonya ikinci, %14,9 ile İngiltere ise üçüncü oldu.

Hollanda’daki fiyatlar %37,4’luk bir düşüş görürken; İsveç’te fiyatlar %15,5, Kıbrıs’ta ise %12,8 geriledi.

Doğal gaz fiyatlarındaki en büyük düşüş Litvanya'da

Son 2 yılın doğal gaz şampiyonu ise, aynı şekilde yine Türkiye oldu. 2019-2021 yıllarının ilk yarısında konutlarda kullanılan doğal gazın baz alındığı verilere göre Türkiye’deki doğal gaz fiyatlarında 42,3’lük bir yükseliş yaşandı. Türkiye’nin ardından %12,7 ile Ukrayna gelirken; Hollanda’daki fiyat artışı %4,3’te takıldı.

32 Avrupa ülkesi arasından 11 ülkede fiyatlar artarken; doğal gaz fiyatlarında düşüş yaşanan ülkelerin sayısı ise 21. Doğal gaz fiyatlarındaki en büyük düşüş %38 ile Litvanya’da yaşanırken, onu %33,4 ile Letonya takip etti.