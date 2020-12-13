Ay'da İnşa Edilecek Evlerin Nasıl Görünecek?

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dünya'nın uydusu Ay'da inşa edilecek olan evlerin nasıl görüneceğini gösteren yeni görseller paylaştı. ESA Danışmanı Aidan Cowley, evlerin inşasına 10 yıl içerisinde başlanabileceğini söylüyor.

2024 yılına kadar Ay'a bir kadın ve bir erkek astronot göndermeyi planlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 9 Aralık tarihinde Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı. Söz konusu görevin bir kısmı, uydumuzda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi de içeriyor.

Görev kapsamında kolonideki mühendislerin ise kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Ay'daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor ve bu sebeple Ay'da astronotların yaşayabileceği evlerin inşa edilmesi gerekiyor. Şimdiyse Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Ay'da inşa edilecek evleri görselleriyle tanıttı.

Ay evleri nasıl görünecek?

ESA'nın paylaştığı görüntüler, Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor. Uzay ajansında danışmanlık yapan Aidan Cowley, bu yapıların zor şartlara Ay toprağından yapılma tuğlayla karşı koyabileceğini söyledi.

Ay görevleri kapsamında ilk astronotların, Ay'ın daha önce keşfedilmemiş alanlarını incelemesi ve başka astronotların da Mars'a gidebilecekleri bir üs sağlaması hedefleniyor zira NASA, buraya 2030'lara kadar bir kadın ve erkek daha göndermeyi istiyor.

Bunun olup olmayacağının artık sorulmaması gerektiğini belirten Cowley, "Bu gerçekleşmeli. Çünkü eğer Ay, Mars veya bunların ötesinde herhangi bir yerin keşfi konusunda ciddiysek, bu çok yakında ustalaşmamız gereken bir teknoloji" şeklinde konuştu.

Yapıların 10 yıl içerisinde inşa edilmeye başlanacağı söyleniyor:

Aktarılanlara göre Cowley, astronotların yaşayabileceği silindir şeklindeki yapıların 10 yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inansa da bu yapıların radyasyona maruz kalmaya karşı korunması gerekiyor. Bu noktada Cowley, ESA'nın koruyucu tuğlalar elde etmek için pudra şekeri kadar ince olan ve regolit adıyla da bilinen Ay toprağını kullanma planlarına da öncülük ediyor.

Araştırmacılar, bir metre kalınlığındaki regolit duvarlar ve çatının, inşa edilecek yapıları Ay'daki radyasyon ve donma tehlikesine karşı koruyacağını düşünüyor. Planlara göre robotların yüzeyin üst katmanından topladığı toprak, 3D yazıcılar tarafından tuğlaya dönüştürülecek ve güneşte pişmeye bırakılacak.

Tüm bu yapıların inşa edilmesi için uzunca bir zamana ihtiyaç duyuluyor ve dolayısıyla astronotların görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı ve seyyar habitatlarda yaşaması muhtemel görünüyor. Ancak daha kalıcı bir üs, Ay'ın sürekli güneş ışığı alan güney kutbunda bulunan Shackleton kraterinin yakınına kurulabilir. Buraya kurulacak güneş panelleri aracılığıyla güç elde edilebileceği de söyleniyor.

Bununla birlikte Shackleton kraterinde buz da bulunuyor. Bu buzun çıkarılmasıyla hidrojenle oksijen sağlanabilir ve bu sayede solunabilir hava ve yakıt elde edilebilir. "Ay Köyü" adı verilen yeni yerleşim yeri hakkında konuşan ESA Genel Müdürü Jan Wörner, "Niyetim, Ay'da kalıcı bir üs istasyonu kurmak. Bu, dünyadaki farklı devletlere açık bir istasyon anlamına geliyor" dedi.