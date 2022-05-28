Aydın’da Bir Genç, UFO Gördüğünü İddia Etti (Video)

Aydın’da yaşayan 22 yaşındaki bir genç, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı ibadet için uyandığını ve o sırada bir UFO gördüğünü söyledi. Genç, bu olayın videosunu da paylaştı. İşte o video ve sosyal medyadan gelen tepkiler.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan genç, yaşadığı ilginç olayı sosyal medyadan paylaşarak kafa karışıklıklarına sebep oldu. Biliyorsunuz ki UFO'lar sıklıkla gündeme geliyor ve tartışmalara sebep oluyor.

Aydın'da yaşayan gencin de bu paylaşımının çok sayıda kullanıcıya ulaşmasının sebebi gencin 'UFO gördüğünü' iddia etmesi oldu. Sosyal medyada üzerine yapılan paylaşımlara göre bu ya bir sokak lambası ya da bir cam yansıması. Şimdi gelin, o görüntülerinin aslının ne olabileceğine ve arkasından gelen eğlenceli paylaşımlara birlikte göz atalım.

“Değişik renkler saçıyordu, yağmur yağıyordu ve gök gürlüyordu”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki genç, bir sabah ibadet için uyandığında balkona hava almak için çıktığını ve bir uçan daire gördüğünü iddia etti. Gencin dediğine göre uçan daire saat sabaha karşı 05:30’da görülmüş. Kendisinin açıklamaları ise şöyle:

“22 yaşındayım, Nazilli’de yaşıyorum. Geçen gün, sabah 05:30 sıralarında balkona hava almak için çıkmıştım. Sonra uçan bir daire olduğunu gördüm, video çektim. Biraz panikledim, değişik renkler saçıyordu. İçeri geçtim, yaklaşık 1 saat sonra geri geldiğimde cismin uzaklaştığını gördüm. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ondan sonra gök gürlemeye başladı, hafif bir yağmur çiselemeye başladı ben de korkup içeri girdim. Tekrar 1 saat sonra geri geldiğimde uçan daire orada yoktu.”

Olay tabii ki doğru değil:

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki sokak lambalarının görüntüleri, yukarıda görebileceğiniz şekilde. Aydın'daki vatandaşımız da bu sokak lambalarının görüntüsünü UFO sanmış olabilir.

'Uçan daireyi görür görmez telefonuna sarılan genç' haberinin yayılması tabii ki de sosyal medyada da gündem oldu. Biz de sosyal medyadan gelen tepkileri sizin için aşağıda derledik.

UFO gören gence sosyal medyadan gelen tepkiler: