Günde 5 saatten az uyuduğumuzda kronik hastalık risklerinden tutun beyin sağlığına kadar pek çok problem ortaya çıkıyor. Hatta bazıları ölümcül bile olabiliyor.

Birçoğumuzun günü çok yoğun geçiyor ve sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Okul, iş, aile sorumlulukları, kendimizi geliştirmek için yaptıklarımız, spor derken 24 saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz.

Genellikle kıstığımız şey, uyku oluyor. Hatta “Birkaç saat uyusam, bana yetiyor.” diye kendimizi kandırıyoruz ancak biz öyle sansak da yetmiyor. Aksine çok daha büyük problemlerin kapısını aralıyor.

Kronik hastalık riski artıyor.

Uzun süreli uyku eksikliği, bağışıklık sistemimizi zayıflatarak vücudumuzun hastalıklara karşı direncini düşürüyor. Araştırmalar da bunu destekliyor. PubMed'in bulgusuna göre 50 yaş üzerindeki kişilerin 5 saatten daha az uyuması, en az iki kronik hastalık geliştirme riskini %40’a kadar artırıyor.

Üstelik kalp hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve hatta bazı kanser türleri bile ortaya çıkabiliyor.

Beyin sağlığını olumsuz etkiliyor.

Beynimiz, vücudumuzdaki en değerli organlarımızdan. Gün içinde maruz kaldığımız bilgileri işlemesi, toksinlerden arınması ve hafızamızı güçlendirmesi için ihtiyaç duyduğu şey ise uyku.

5 saatten az uyuduğumuzda beynimizin işlevi negatif yönde etkileniyor ve sonucunda konsantrasyon düşüşü, hafıza zayıflığı, hatta uzun vadede demans riski bile artabiliyor.

Yaşam süresini kısaltıyor.

“Hayat fazla uyumak için çok kısa.” diye düşünüyorsanız o zaman daha çok uyumanız gerek çünkü yaşam süresini kısaltan faktörlerden biri de uykusuzluk.

Yine PubMed’deki araştırmada; 25 yıllık bir takip sürecinde 50 yaşında, 5 saat ya da daha az uyuyan kişilerin ölüm riskinin %25 seviyesinde artış gösterdiği ortaya çıktı.

Bunun ana nedeni kısa uykunun az önce bahsettiğimiz kronik hastalıklara sebebiyet vermesi ve vücudun kendine gelme sürecini baltalamasıydı.

Yani sağlıklı bir yaşamınız olmasını istiyorsanız uyku sürenizden kısmamalısınız. Günde en az 7 saat uyuyarak hem dinç hissedebilir hem de sağlığınızı kısa ve uzun vadede koruyabilirsiniz…

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