‘Baby Shark’, YouTube’da 10 Milyar İzlenmeyi Geçen İlk Video

2020 yılında YouTube’un en çok izlenen videosu olmayı başaran Baby Shark adlı çocuk şarkısı, bu yıl da yeni bir rekora imza attı. 10 milyar görüntülenmeyi aşan ilk video olmayı başaran Baby Shark, bolca dinlenmeye devam ediyor gibi görünüyor.

Güney Koreli Pinkfong şirketi, çocuklar için yaptığı eğitici ve eğlenceli içerikleriyle YouTube’un en bilinen kanallarından biri haline geldi. Ancak bu başarısında özellikle bir videonun büyük bir katkısı bulunuyor. 2016 yılında yayınlanan Baby Shark adlı şarkısı, dört yıl içerisinde platformun en çok izlenen videosu olmayı başardı.

YouTube’da 55 milyona yakın abonesi bulunan Pinkfong, bir buçuk yıl içerisinde yeni bir rekora daha imza attı. 2020 yılının kasım ayında 7 milyar 38 milyon izlenme sayısına sahip olan Despacito’yu geride bırakarak YouTube’un en çok izlenen videosu konumuna ulaşan Baby Shark, şimdi de 10 milyar izlenmeyi aşan ilk video oldu.

10 milyar 3 milyon 946 bin ve hala artmaya devam ediyor:

2012 yılında Gangnam Style’ın dünyayı kasıp kavurduğu günlerden bu yana bir hayli yol kat ettik. O zamanlarda 2 milyon beğeniye ulaşarak dünya rekoru kıran şarkı, şu anda Baby Shark’ın 32 milyonluk beğeni sayısının yanından bile geçemiyor. Elbette Baby Shark’ın uzun yıllar boyunca çocuklara öğretilen bir şarkı olması ve kültürün bir parçası haline gelmesinin de bu başarıda büyük bir etkisi bulunuyor.

YouTube’un en çok izlenenler listesinin ilk 5 sırasıysa şu şekilde: