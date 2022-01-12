YouTuberları da Kapsayan Vergi Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

Türkiye'deki tüm dijital içerik üreticilerinin ve mobil uygulama geliştiricilerinin beklediği vergi düzenlemesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yıllık geliri 880 bin TL'yi aşmayanlar, %15'lik stopaj haricinde gelirinden kayıp yaşamayacaklar.

Aralarında YouTuberlarında da olduğu büyük bir kitleyi kapsayan, ‘internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler’ ve mobil uygulama geliştiricileri için uzunca süredir beklenen vergi düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Gelir Vergisi Genel Tebliği’ ile birlikte bahsi geçen kşilerin faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden belirli bir seviyeye kadar istisna olacaklar. Bugün itibariyle yürürlüğe giren tebliğe göre belli tutara kadar olan kazançlarda sadece bankalar tarafından stopaj yapılacak, defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek ve beyanname verilmeyecek.

Yılda 880 bin TL’yi aşmayan gelir elde edenlere yalnızca stopaj uygulanacak:

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi stopajı yapmak ve takip eden ayda verilecek muhtasar beyannameyle beyan edip ödemekle yükümlü olacaklar. Banka hesabına yatan para tutarı (stopaj öncesi) 2022 yılı için 880 bin TL’yi aşmadığı sürece tek kesinti stopaj olacak ve gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

2022 yılı içinde elde ettiği kazancın 880 bin TL’yi aşması durumundaysa mükellef, yıllık gelir vergisi beyannamesiyle kazancını beyan etmekle yükümlü olacak. Bunun dışında gelir tutarına bakmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma ve belge düzenleme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğin maddelerini okumak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.