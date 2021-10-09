Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı programda yatırım ve girişim olanaklarının yanı sıra TOGG projesine dair soruları da yanıtladı. Seri üretim bandından çıkış tarihinin diğer açıklamalardaki gibi 2022 sonu olduğunu söyleyen Varank, piyasaya çıkış için de 2023’ün ilk çeyreğini gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin ne zaman seri üretime geçeceğine dair konuşmuştu. Benzer bir açıklama, yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi.

Bakan Varank, katıldığı programda aldığı soru üzerine TOGG aracı hakkında merak edilen noktalara değindi. Seri üretime geçiş için 2022’yi ve satış için 2023’ün ilk çeyreğini işaret eden bakan, yatırım ve girişim olanaklarına dair açıklamalarda da bulundu.

'Biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız' diye endişe içerisindeler:

Tantavi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Net Konuşalım’ programına katılan Mustafa Varank, gençlerden sorular alarak bunları yanıtladı. Yatırım yapmak isteyen kişi ve firmalara hangi desteklerin verildiğinin sorulması üzerine Türkiye’nin teknolojiyi sadece kullanan değil, geliştiren ve ihraç eden bir ülke olduğunu söyleyen Varank; açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: Bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Devletimiz üretim, Ar-Ge yapmak isteyen firmalara hangi destekleri veriyor diye merak ediyorsanız 'www.yatirimadestek.gov.tr' web sitesinden Türkiye'deki bütün kamu kurumlarının verdiği destekleri, teşvikleri takip edebilirsiniz. Bu adresi sık kullanılanlara eklemenizi tavsiye ediyorum

Yerli otomobilin çıkış tarihi hakkında da soru alan Mustafa Varank, araçla ilgili bilgi ve görüşlerini şu sözlerle paylaştı: Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı.

“Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını, bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini, 'startup'ların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, 'biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız' diye endişe içerisindeler. Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok."