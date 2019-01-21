Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayan, internet servis sağlayıcılarının (ISS) AKK'siz internet fiyatlarına zam yapmak istediklerini fakat kendilerinin buna engel olduğunu söyledi. Umuyoruz ki engellenen fiyatları bir an önce biz de görürüz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın onayı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliği ile Google Türkiye tarafından hayata geçirilen ‘İnternot Olmaya Var mısın?’ adlı platformun tanıtımında söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil internet paylaşımının ücretlendirilmesi ve AKK sonrası internet fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘’Şu an sunulan fiyatlar konuşulduğu şekilde değil. İlk başta operatörler 'Acaba fiyatlandırmada ne yapabiliriz?' diye çıktılar ama, 'Durun kardeşim olmaz' denildiğinde durdular.’’ diyen Sayan, süreci gözlemlediklerini ve fiyatların arttığı yönünde eleştiriler aldıklarını belirtirken, ‘’Şu an ki aşamada ciddi bir fiyat yükselmesi yok.’’ dedi. Bakanın açıklamalarına göre belirli hızlar için makul fiyatlar, belirli hızlar için pahalı denilebilecek fiyatlar mevcut.

Turkcell’in mobil internet paylaşımını ücretlendirmesi ile ilgili de konuşan Bakan Sayan, ‘’Hızlı Giriş seçeneğinde problem yok, dünyada da birçok platformda bu mevcut. Bununla ilgili esas problem bu değil. Daha önce sözleşme imzalayan mevcut abonelere, sonradan 'Ben şundan ücret alacağım' demesine bir kere bizdeki regülasyon izin vermez. Limitsiz internetle ilgili de aynı şey söz konusu. Rekabetin olduğu ortamda, farklı tarife seçenekleri ya da farklı giriş seçenekleri ile müşterinin bilerek, isteyerek seçtiği yöntemle bu işlerin yapılmasında çok problem yok. Sürprize hayır, çeşitliliğe evet.’’ dedi.

Tüketicilerin sahip olduğu hakların ya da konforunun azaldığı değişikliklere izin verilmediğini belirten Bakan Sayan, ‘’Mevcut müşterilerde Tüketici Yasası'na uygun şekilde, tarifelerini daraltıcı işlemlere izin vermek mümkün değil. Ancak yeni müşterilere bu abone olurken, neyin nasıl olduğu anlatılarak, müşterinin kabul etmesi durumunda bunu yapmasında engel olmaz. Limitsiz internet de dahil, tüm şirketler için mevcut müşterinin haklarının korunması gerekiyor. Ne faturalarda ne uygulamalarda sürprize izin vermek istemiyoruz.’’ dedi.

İnternetin yaygınlaşmasının kötü amaçlı kullanımları da beraberinde getirdiğini fakat Internetin kesinlikle korkulması gereken bir şey olmadığını dile getiren Sayan, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu;

‘’Bu riskli içeriklere karşı güvenli internet ve bilinçli internet kullanımı kavramları karşımıza çıkıyor. Bilinçli internet, zarar ve riskleri azaltmanın yanı sıra internetin fayda ve fırsatlarını da artırma yönündeki eğitim ve farkındalık faaliyetleridir. Bu anlamda gerek BTK gerek Bakanlığımız, tüm paydaşlarımızla internetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda birçok çalışma yapıyoruz.

Güvenli İnternet Hizmeti (GİH), Türkiye'de güvenli internet adına yapılmış en önemli projelerden biridir. Bilinçli internet, en az güvenli internet kadar önemli bir konu... İnternet asla, kaçılması ya da korkulması gereken bir şey değil, aksine daha fazla yatırım yapılarak geliştirilmesi gereken, çocuklar ve gençler için çağdaş bir eğitim aracı olarak görülmeli.’’