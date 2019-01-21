  • TurkNet'in Yayınladığı, Webtekno ile Kapışacak Samimi İlan

TurkNet'in Yayınladığı, Samimiyet Konusunda Webtekno ile Kapışacak İş İlanı

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Fiyat politikalarıyla son dönemde Türkiye'deki internet kullanıcılarının gönlünü fetheden TurkNet, oldukça enteresan bir iş ilanı verdi.

Yüzlerce lirayı bulan AKN'siz internet tarifelerine karşı, 65 TL'lik fiyatını sabit tutarak yeni dönemde de oldukça rağbet görmesi beklenen TurkNet, Kariyer.net üzerinden verdiği iş ilanıyla oldukça samimi ve gülümseten gereklilikler sıraladı.

İşte o ilan:

İzmir lokasyonu için Teknik Destek Operasyon Uzmanı arayışında olan TurkNet, yukarıdaki ilanı paylaşarak okuyanları güldürmeyi başardı. Siz de ilanı incelemek veya ilana başvuruda bulunmak isterseniz buraya tıklayarak ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
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Kaynak : https://eksisozluk.com/turknetin-yaran-is-ilani--5914563?day=2019-01-21
Etiketler: ilan, turknet
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