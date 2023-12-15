Larian Studios CEO’su Swen Vincke, Baldur's Gate 3 hakkında en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı. Vincke, ödüllü oyunun Xbox Game Pass abonelik hizmetine gelmeyeceğini duyurdu.

Larian Studios imzalı RPG oyun Baldur’s Gate 3, tartışmasız bu yılın en başarılı oyunlarından biri. Hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin favorisi olmanın yanı sıra yakın zamanda The Game Awards’ta “Yılın Oyunu” da dahil 6 ödül de kazanan yapım, geçen hafta küçük bir gecikmenin ardından Xbox’a eklenmişti.

Oyunseverler, Xbox için de çıkmasıyla Game Pass’e gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Larian Studios’tan bu konu hakkında üzücü bir açıklama geldi.

Baldur’s Gate 3, Xbox Game Pass’e gelmeyecek

IGN’e konuşan Larian Studios CEO’su ve kurucusu Swen Vincke, Baldur’s Gate 3’ün Xbox Game Pass abonelik hizmetine eklenmeyeceğini belirtti. Ünlü oyun tasarımcısı hiçbir zaman böyle bir planlarının olmadığını da ekledi.

Ödüllü RPG’nin Game Pass’e eklenmesini “hassas bir konu” olarak nitelendiren Vincke, oyun için çok emek verdiklerini ve bunun için ödeme almayı hak ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Büyük bir oyun yaptık. Bu yüzden adil bir bedelin ödenmesi gerektiğini ve bunun sorun olduğunu düşünmüyorum.”

Vincke devamında ise oyunculardan küçük ücretler almadıklarını, ne ödedilerse ona ulaştıklarını söyledi. Oyunun zorlu olduğunu belirten yönetici, bu tutumun diğer oyunlar yapmaya devam etmelerini sağladığını aktardı.