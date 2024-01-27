Kiracınızdan, alacaklınızdan, ebeveynlerinizden veya diğer kişilerden ödeme talep etmenizi sağlayan özellik, kullanıma sunuldu.

Gittikçe artan Fast limitinin haricinde bankaların kolay adres gibi kolaylıkları zamanla kullanıcılara sunduklarını görüyoruz. Bunların arasına şimdi bir yenisi daha eklendi. Banka uygulamanızda bulabileceğiniz “Ödeme İste” butonu sayesinde artık başkalarından ödeme talep edebiliyorsunuz.

Kullanım alanı ise oldukça geniş olacak. Kira ödemesi ve öğrenci harçlığının hatırlatılması gibi alanlarda kullanılabilecek yöntem, ödemelerin gecikmesinin önüne geçebilir. Şimdi gelin, adım adım sistemin nasıl kullanıldığına birlikte bakalım.

Banka üzerinden, başkasından nasıl ödeme istenir?

Adım #1 : Ödemeyi alacağınız banka hesabınıza girin

: Ödemeyi alacağınız banka hesabınıza girin Adım #2 : Ödemeler sekmesinden “Ödeme İste” butonuna tıklayın

: Ödemeler sekmesinden “Ödeme İste” butonuna tıklayın Adım #3 : Formdaki bilgileri kendinize göre doldurun

: Formdaki bilgileri kendinize göre doldurun Adım #4: Talebinizi en sonda gönderebilirsiniz

Görselli anlatım:

Peki karşı tarafta ne olacak

Adım #1 : Telefonunuza gelen bildirim veya uygulama yoluyla ödeme taleplerinize erişin

: Telefonunuza gelen bildirim veya uygulama yoluyla ödeme taleplerinize erişin Adım #2 : Talebi dikkatlice gözden geçirip hangi hesabınızdan gönderim yapacağınızı seçin

: Talebi dikkatlice gözden geçirip hangi hesabınızdan gönderim yapacağınızı seçin Adım #3: İşlem tamamlanınca ödemeniz gönderilecektir

Görselli anlatım:

Özelliğin kullanıma sunulduğu bankalar:

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Akbank T.A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş

Siz bu yeni yöntemi nasıl buldunuz? Bizce oldukça kullanışlı olacak fakat gelen ödeme taleplerini dikkatlice gözden geçirmekte fayda var. Zira bu yöntem, alışık olduğumuz havale yöntemini ters yönde gerçekleştiriyor desek yanlış olmaz.

Özellikle de “arkadaşlarım yazmıyor, telefonum hiç çalmıyor.” diye yakınan kişileri tekrar birbirine bağlayacaktır bu yeni özellik…