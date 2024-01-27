Gittikçe artan Fast limitinin haricinde bankaların kolay adres gibi kolaylıkları zamanla kullanıcılara sunduklarını görüyoruz. Bunların arasına şimdi bir yenisi daha eklendi. Banka uygulamanızda bulabileceğiniz “Ödeme İste” butonu sayesinde artık başkalarından ödeme talep edebiliyorsunuz.
Kullanım alanı ise oldukça geniş olacak. Kira ödemesi ve öğrenci harçlığının hatırlatılması gibi alanlarda kullanılabilecek yöntem, ödemelerin gecikmesinin önüne geçebilir. Şimdi gelin, adım adım sistemin nasıl kullanıldığına birlikte bakalım.
Banka üzerinden, başkasından nasıl ödeme istenir?
- Adım #1: Ödemeyi alacağınız banka hesabınıza girin
- Adım #2: Ödemeler sekmesinden “Ödeme İste” butonuna tıklayın
- Adım #3: Formdaki bilgileri kendinize göre doldurun
- Adım #4: Talebinizi en sonda gönderebilirsiniz
Görselli anlatım:
Peki karşı tarafta ne olacak
- Adım #1: Telefonunuza gelen bildirim veya uygulama yoluyla ödeme taleplerinize erişin
- Adım #2: Talebi dikkatlice gözden geçirip hangi hesabınızdan gönderim yapacağınızı seçin
- Adım #3: İşlem tamamlanınca ödemeniz gönderilecektir
Görselli anlatım:
Özelliğin kullanıma sunulduğu bankalar:
- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
- Akbank T.A.Ş.
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- QNB Finansbank A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş
Siz bu yeni yöntemi nasıl buldunuz? Bizce oldukça kullanışlı olacak fakat gelen ödeme taleplerini dikkatlice gözden geçirmekte fayda var. Zira bu yöntem, alışık olduğumuz havale yöntemini ters yönde gerçekleştiriyor desek yanlış olmaz.
Özellikle de “arkadaşlarım yazmıyor, telefonum hiç çalmıyor.” diye yakınan kişileri tekrar birbirine bağlayacaktır bu yeni özellik…