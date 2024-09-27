Uzmanlara göre bankamatik şifrelerimizi seçerken de büyük hatalar yapıyoruz. Bu hatalar, güvenlik zafiyeti yarattığı gibi tüm bilgilerimizin çalınmasına sebep olabilir. Peki bankamatik şifresini nasıl seçmemiz gerekiyor?

Birçok kişi, şifre seçerken kolay hatırlanması için tahmin edilebilir kombinasyonlar yapıyor. Ancak bu, oldukça tehlikeli bir durum.

Yalnızca internet erişimi olan bilgilerimizi güvenli tutmak yetmiyor, günlük hayatta aktif olarak kullandığımız şifrelere de dikkat etmemiz gerekiyor.

Kolay tahmin edilebilir şifrelerden kaçınmamız gerek.

Çoğu kullanıcı, bankamatik şifrelerinde kolay yolu tercih ederek doğum tarihi, spesifik bir tarih ya da “0000”, “1234” gibi basit şifreler tercih ediyor. Bu, oldukça riskli ve siber saldırıların önünü açan bir hata. Peki ne yapmalıyız?

Böyle riskli durumlardan kaçınmak için karmaşık ve daha güçlü şifreler belirlemeniz gerekiyor. Konuyla ilgili yapılan bir araştırmada, bankamatik şifrelerinde en az ve en çok kullanılan şifreler tespit edildi.

En az tercih edilen şifreler hangisi?

Tahmin edilmesi zor bir kombinasyon ile bu güçlü şifreleri oluşturarak olası bir siber saldırıya ve dolandırıcılığa karşı önlem alabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre bankamatik şifrelerinde en az kullanılan şifreler şu şekilde:

6827, 9539, 8557, 0859, 8438, 7063, 6835, 8093.

Özellikle birbirini tekrar eden ardışık sayı kullanımından kaçınmak, bu noktada oldukça önemli.

Düzenli aralıklarla şifre değiştirmek, olası veri çalıntısının önüne geçerken bilginizin güvende tutulmasına yardımcı olur. Bankanızdan geldiği söylenen, şifre isteyen e-posta ve SMS'lere cevap vermeyin. Bankalar, sizden hiçbir zaman bu tür bilgileri istemez.

Bu noktalara özen göstermeniz, olası güvenlik zafiyetlerinin de önüne geçecektir.

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