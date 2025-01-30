Hep Görüyoruz Ama Fark Etmiyoruz: İşte Banknotların Üzerindeki Gizli Detaylar

4 dk okuma süresi
3
1
1
0
0
Her gün elimizde dolaşan, cüzdanımızda taşıdığımız paraları hiç detaylı incelemiş miydiniz? Sadece birer “değer” olarak gördüğümüz banknotların üzerinde daha önce hiç fark etmediğimiz bazı detaylar gizli.

Dolaşımdaki banknotlar, 1. tertipten 8. tertibe kadar olduğu için basım yıllarının yanı sıra üzerinde yer alan başkan ve başkan yardımcısı isimleri ile imzaları değişebiliyor ancak bahsettiğimiz detaylar hepsinde mevcut.

5 TL’den 200 TL’ye kadar her banknotta aynı detaylar olduğu için içeriğimizde sadece 200 TL örneğine yer vereceğiz.

Holografik şerit folyo

Holografik şerit folyo

Sağ baştan başlayalım. Banknot tasarımıyla uyumlu şekilde çeşitli motiflerden oluşan bu bölümde ay yıldız ve diğer simgelerin yanı sıra ilginç bir yer var ki o da dikdörtgen şeklindeki kısım. Parlak yansıması olan yere farklı açılardan bakarsanız hem “TL” hem de “200” ibaresini görebilirsiniz.

Gizli görüntü

200 tl banknot

“Nasıl da fark etmedim?” diyeceğiniz bir başka detay ise sağdaki bir başka detay. Banknotu yatay ve göz hizası konumuna getirdiğinizde üzerinde “200” sayısını göreceksiniz.

Emniyet şeridi

banknot Emniyet şeridi

İncecik bir çizgi var ve muhtemelen daha önce hiçbirimiz buna dikkat etmedik. Kâğıda gömülü şerit üzerinde “200 TL” ibaresi bulunuyor. Elinize alıp baksanız bile görünemeyecek kadar küçük şekilde hem de.

Filigran

banknottaki anlamlar

Şimdi de elinizdeki banknotu ister ters isterseniz düz ışığa doğru tutun ve sol köşedeki “200” rakamının üstüne bakın. Atatürk’ün küçük portresini ve “200” rakamını orada da göreceksiniz.

Bütünleşik görüntü

banknot gizli detaylar

Hazır ışığa tutmuşken devam edin ve sol üst kenarda kesik kesik yer alan “200” rakamına bakın. Bir de çevirip arkasına bakın. Kesiklerin birbirini tamamlayacak şekilde tasarlandığını göreceksiniz.

Kabartma baskı

kağıt paradaki anlamlar

Aslında pek fark edilmese de banknotun tam ortasında bulunan “200 İKİ YÜZ TÜRK LİRASI” diğer baskılardan biraz daha farklı ve kabartılı. Aynı kabartı sol üstteki “200”de daha belirgin.

Renk değiştiren şerit

Renk değiştiren şerit banknot

Bunu muhtemelen birçoğumuz fark etmiştir. Ortada bulunan şeride farklı açılardan bakıldığında altın sarısına dönüyor ve üzerinde “200” ile “TL” ibareleri bulunuyor.

Görme engellilere yönelik özellik

banknot görme engelli

Banknotların üzerindeki noktaların ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Her banknotta bu nokta sayısı değişiyor. 200 TL üzerinde ise 3 tane nokta var ve bunlar Braille alfabesinden yararlanılarak hazırlanmış, dokununca hissedilebilen noktalar.

Mikro yazı

banknot detayları

Geldik baksanız bile asla göremeyeceğiniz detaya. Ön yüzdeki ay yıldız motifin içinde “200 TL” ibaresi mevcut. Holografik şerit folyo üzerindeki dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarında ise mikro olarak “TCMB” ibaresi var.

Ultraviyole (UV) özellikler

banknot Ultraviyole (UV) özellikler

Banknotlar kâğıtlar UV ışık altında parlama yapmıyor. Üzerinde görünmeyen kılcal lifler ise UV ışık altında mavi ve kırmızı parlama veriyor. Emniyet şeridi, Atatürk portresi üzerindeki “200” ve “TL” ile seri numaraları da görseldeki gibi görünüyor.

Boyut farkı

Cüzdanında nizami şekilde para taşımayı sevenler bu detayı zaten çoktan fark etmişti. Tüm banknotların uzun kenarında 6 mm, kısa kenarında ise ikili grup olarak 4 mm fark var.

Gördüğünüz gibi bir banknotun tasarımında düşünülmüş detaylar var ve yıllardır elimizde gezdirdiğimiz hâlde hiçbirinin farkında değiliz. Paraya hakimiyetimiz de ancak böyle oldu : )

Kaynak: TCMB

İlgili içerikler:
İLGİLİ HABER

Suriye'de 20 TL ile 5 TL'nin Birleştirilerek 25 TL Olarak Kullanılması Gündem Oldu: Üstelik Bu, Tarihteki İlk Örnek Değil!
İLGİLİ HABER

Bizim Para Birimimiz Olmasına Rağmen Neden Başka Ülkelerde de "Lira" Var? İtalya, Suriye, Lübnan ve Dahası...
İLGİLİ HABER

Küçük Bir Kâğıt Parçası Milyonlara Nasıl Dönüşüyor? İşte Dünyanın En Nadir ve Değerli Banknotları
İLGİLİ HABER

Türk Lirasından Hemen Şimdi Bir "Sıfır" Daha Atarsak Ne Olur?
İLGİLİ HABER

Geçmişten Bugüne: Ekonomik Krizlerin Sembolü Hâline Gelen Banknotlar
İLGİLİ HABER

Paraların Üstündeki Bu Sayılar Ne İşe Yarıyor? Farkında Olmadan 15 Bin TL Değerinde Banknot Taşıyor Olabilirsiniz!
İLGİLİ HABER

Amerika’nın 42.000 Adet Bastığı 100.000 Dolarlık Banknota Sahip Olmak Neden Yasak? (Tek Sebebi Çok Yüklü Bir Miktar Olması Değil!)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
3
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler