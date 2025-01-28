Banknot yani kâğıt para deyince aklımıza hemen ödeme yöntemi geliyor ancak bazı banknotlar var ki bunlar aynı zamanda tarihin ve kültürün canlı birer yansıması. İşte dünyada en değerli ve nadir bulunan banknotlardan bazıları.

Koleksiyoncular, bu özel banknotların peşine düşüyor, nadir ve özel olmaları onları daha da kıymetli hâle getiriyor.

Peki sıradan bir kâğıt parçası nasıl milyonlarca dolar değerinde oluyor. Bu banknotları özel kılan ne?

1911 Kanada 500 doları

Canadian Bank Note Company LTD tarafından basılan bu para, tek 500 dolarlık banknot. American Bank Note Company’den Will Ford’un kazıdığı bir portre para üzerinde yer alıyor. Kanada’nın ilk Başbakanı Sir John A. Macdonald’ın portresi, doğurganlığı temsil eden bir figür olarak karşımıza çıkıyor.

En son satılan fiyatları sırasıyla 528.750 dolar ve 337.812,50 dolar idi. Bu fiyatlarla müzayedede satılması da onu değerli kılan etmenlerden biri.

1890 ABD 1.000 dolar (Grand Watermelon)

Dünyanın en değerli banknotu ve en arzu edilen antika para birimi deyince karşımıza 1890’da 1.000 dolarlık bir nominal değerle basılmış banknot çıkıyor.

Dünyada sadece 2 tane kaldığı ve bunlardan birinin de San Francisco Federal Rezerv Bankasında tutulduğu söyleniyor. Ön yüzündeki sıfırların aşağı doğru kıvrılan çizgilerinden dolayı bu banknot, karpuza benzetildiği için de “Grand Watermelon” olarak adlandırılıyor.

2014’te düzenlenen bir müzayedede 3,3 milyon dolara satılarak da en değerli banknotlar arasına girmeyi başardı.

1934 ABD 10.000 Dolarlık Banknotu

ABD’nin 1934’te ürettiği 10.000 dolarlık banknotlar, 1945’e kadar basıldı ama şu an dolaşımda 350 kadarı kaldı. Piyasaya sürüldüğü zamanda 10.000 dolarlık banknotun, bugünün ekonomisine göre yaklaşık 107.000 dolarlık satın alma gücü vardı.

Kullanım eksikliği nedeniyle basımı durdurulsa da bu para birimi hâlâ yasal ödeme aracı olarak kullanılıyor. Yine de onları kullanmak mümkün değil çünkü koleksiyoncuların ögeleri arasında yer alıyorlar.

Çin'in Ming Hanedanlığı banknotları

650 yaşından daha eski olan Ming Hanedanlığı banknotu, tarihin en eski banknotlarından biri olarak biliyor. Dr. Ernest Ikenberry Çin madenî paraları toplayarak ömrünü geçirdi, 2013’te öldükten sonra ise türünün tek örneği bu banknotun bedelinin 100 bin dolardan fazla fiyata satılması bekleniyor.

1908 Zanzibar 20 Rupi banknot

Dünyanın en pahalı Afrika banknotu Zanzibar 20 rupi, ortalama 100 yıl önce basılmış olsa da tasarımı ve nadirliğiyle koleksiyoncuların gözdelerinden biri. 2011’de halka açık bir müzayedede 225 bin dolara satıldı.

Özel 5 £ İngiliz banknotları

Diğerlerinden farklı 4 adet 5 poundluk banknotlar, tanıtım amaçlı Jane Austen’in minik portresiyle yaratıldı. Big Ben’in yanına yerleştirilen mikro gravürü bulunan banknotun bugünkü değeri yaklaşık 50 bin sterlin değerinde.

Avustralya'nın ilk resmî banknotu

Avustralya’da 1913’te basılmaya başlanan bu banknottan sadece tek bir tanesinin kaldığı söyleniyor. 2005’te İskoç bir koleksiyoncuda bulunan Avustralya’nın orijinal kâğıt parasının değeri ise 226 bin dolara yakın.

Geçmişin sırlarını taşıyan bu nadir kâğıt parçalar, dünyanın farklı köşelerinde tarihe dokunurken koleksiyoncular da peşlerinde koşturuyor.

Sizin geçmişten sakladığınız madenî veya kâğıt paralar var mı?

Bunları da inceleyebilirsiniz: