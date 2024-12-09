Ekonomik krizler, yarattıkları yıkımla tarih boyunca toplumları derinden etkileyen olaylardan. Peki hangi ülkelerin banknotları krizlerin sembolü oldu? Bu içerikte anlatıyoruz.

Tarihte yaşanan ekonomik krizler büyük yıkımlar yaratarak bireylerin hayatlarını derinden etkiledi.

Bazı banknotlarsa tarihte yer alan krizlerin sembolü oldu. Gelin hangileri birlikte inceleyelim.

Almanya’nın hiperenflasyon döneminde dolaşıma giren yüksek meblağlı banknotları ile başlayalım.

Almanya'da Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik çöküş, tarihin en ünlü hiperenflasyon dönemlerinden birine yol açmış ve Weimar Cumhuriyeti'nde, para basımı kontrolden çıkarak oldukça yüksek meblağlı banknotlar dolaşıma girmişti.

Zimbabve’de ise hiperenflasyon döneminde 100 Trilyon dolarlık bir banknot dolaşıma girmişti.

2000’li yılların başında Zimbabve, hükümet politikalarının yanlış yönetimi nedeniyle benzeri görülmemiş bir hiperenflasyon dönemine girmişti.

Zimbabve doları o kadar hızlı değer kaybediyordu ki fiyatlar saatler içinde değişiyordu.

Öyle ki, bir somun ekmek için bile bir servet gerekiyordu...

Yugoslavya ise hiperenflasyon döneminde 500 Milyar dinarlık bir banknot dolaşıma sokmuştu.

Yugoslavya’nın dağılma sürecinde yaşadığı ekonomik çöküş, dünya tarihinin en kötü hiperenflasyonlarından birini getirmişti.

Ülke, günlük enflasyon oranının %300’ü bulduğu dönemlerle mücadele etmişti.

Venezuela’da yaşanan ekonomik kriz ise son yılların en büyük ekonomik krizlerinden biri oldu.

Venezuela'nın bolivarının neredeyse tamamen değer kaybetmesine sebep olan krizin simgesi ise 1 milyon bolivarlık banknotlar…

Arjantin’deki kriz sebebiyle sürekli yeni pesoların basılması da pesonun krizin bir simgesi olmasına yol açtı.

Arjantin’in ekonomik çalkantıları, defalarca devalüasyonlara ve para reformlarına yol açtı bu sebeple de yeni peso ve sürekli değişen banknot tasarımları krizin simgesi hâline geldi.

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