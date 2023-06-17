Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı Barbie filminin Fransa için hazırlanan posterindeki yazılar, Fransızların Twitter gündemine oturdu.

2023 yılının en çok beklenen ve gündem olan filmlerinden biri olan Barbie’nin vizyona girmesine 1 aydan biraz daha fazla bir süre kaldı. Dolayısıyla filmin vizyona girmeden önce ülkelerin sinemalarında hangi afişlerle yayınlanacağı da belli olmaya başladı.

Filmin Fransa için hazırlanan afiş posteri, Fransızlar tarafından Twitter’da gündem oldu. Anlaşılan o ki posterin Fransa versiyonunda kullanılan cümlelerde gençlerin argo olarak kullandığı kelimelerle bilerek veya bilmeyerek bir kelime oyunu yapılmış.

Afişte yer alan cümlelerden Ken için yazılmış olanı, Fransız gençlerin kendi aralarında kullandığı argo bir kelime barındırıyor

Barbie filminin Fransa posterinde sol tarafta “Elle peut tout faire.” yazıyor. Bu cümle Barbie için yazılmış ve çevrildiğinde “O her şeyi yapabilir/başarabilir.” anlamına geliyor. Sağ tarafta Ken için yazılan cümlede ise “Lui c’est juste Ken” yazıyor. Bu ise “Ama o ise sadece Ken” anlamına geliyor.

Ya da o anlama gelmesi gerekiyor diyelim. Zira Fransız gençler, Twitter’da bu posterde Ken için yazılan cümlenin farklı bir anlam barındırmasından ötürü tabiri caizse çıldırıyorlar. Fransızcada “ken”, cinsel ilişkiye girmenin argosu olarak kullanılan bir kelimeymiş. Normalde “bu” anlamına gelen “c’est” de okunduğunda ‘sait’ diye okunuyor. ‘Sait’ kelimesi de ‘bilmek’ anlamına geliyor.

Bütün bu bilgiler bir araya getirildiğinde posterde yazılan cümleler şöyle çevriliyor: “O her şeyi başarabilir, o ise sadece seks yapmayı bilir”

Yukarıda yaptığımız açıklamanın İngilizce'si

Twitter’da da insanlar bu konu ile bayağı bir dalga geçtiler. Onlar da bu durumun Fransız yerelleştirme ekipleri tarafından bilerek mi yoksa bilmeden mi yapıldığını bilmiyorlar. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bilerek yapıldıysa komik, bilerek yapılmadıysa daha komik bir durum.