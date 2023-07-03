Vietnam, yılın en çok beklenen filmlerinden olan Barbie'yi yasakladı. Karar, bir sahnede Vietnam hükümetinin karşı olduğu "dokuz çizgi hattı"nın yer alması nedeniyle verildi.

Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrolde yer alacağı Greta Gerwig imzalı Barbie filmi için artık sayılı günler kaldı. Merakla beklenen film, 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek ve ikonik Barbie bebekleri beyaz perdeye taşıyacak.

Vizyona girmesine az bir süre kala Barbie’yle alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Film, bir sahne nedeniyle Vietnam’da yasaklandı.

Yasak kararı, Çin’in toprak iddialarını içeren bir Güney Çin Denizi haritası nedeniyle alındı

Ülkenin Barbie filminin gösterimini yasaklama kararı, sahnelerin birindeki bir harita nedeniyle alındı. Bahsi geçen harita, Güney Çin Denizi’ni "dokuz çizgi hattı"yla birlikte tasvir ediyor. Vietnam hükümetinin buna karşı olması da filmin yasaklanmasına neden oluyor. Tartışmalı bir konu olan “dokuz çizgi hattı”, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki toprak iddialarını temsil ediyor. Vietnam ise bu hatta karşı çıkıyor.

Vietnam Sinema Departmanı’ndan genel müdür Vie Kien Thanh, yasak kararının Vietnam Ulusal Film Değerlendirme Konseyi tarafından alındığını ifade etti. Thanh, konuya ilişkin açıklamasında “Amerikan filmi Barbie’ye Vietnam’da gösterime girmesi için lisans vermiyoruz; çünkü dokuz çizgi hattının rahatsız edici görüntüsünü içeriyor” ifadelerini kullandı.

Vietnam, benzer bir sebepten dolayı ilk kez böyle bir karar almıyor. Daha önce Aboniable ve Uncharted gibi bu hattı tasvir eden diğer filmler de ülkede yasaklanmıştı.