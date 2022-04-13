Battlefield 2042, Oyuncu Sayısıyla ' Tersten' Rekor Kırdı

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde çıkış yapan ve oyuncuları alışılagelmiş Battlefield dinamikleri yerine yeni dinamikler, yeni haritalar ve yeni bir çok oyunculu mod ile buluşturan Battlefield 2042, beğenilmemeye devam ediyor. Oyunun Steam'deki eşzamanlı oyuncu sayısı ilk kez 1.000'in altına düştü.

Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde çıkış yapan ve çok ciddi eleştirilerin hedefi olan Battlefield 2042, zaten çok kısıtlı olan oyuncu sayısı sebebiyle yapımcı DICE ve yayımcı EA Games'i büyük ekonomik zarara sokarken, marka değerine de yara açıyor. Nitekim bugün ortaya çıkan haberler, oyunun eşzamanlı oyuncu sayısının sanıldığından daha kötü bir durumda olduğunu gösterdi. Bu sabah oyundaki eşzamanlı oyuncu sayısı 1.000'in altına düştü.

Daha önceki Battlefield oyunlarının aksine birçok radikal değişim yapan geliştirici DICE ve yayımcı EA Games, yeni oyunu eskilerin aksine yalnızca çok oyunculu olarak tanıttı. Eski oyunlardaki tüm mekanikleri değiştiren ve adeta yeni bir oyun yaparcasına çalışan DICE firması, nihayetinde 64'e 64 kişilik iki takımdan oluşan çok oyunculu bir Battlefield'i karşımıza çıkardı: Battlefield 2042. Oyunun yeni mekanikleri, çok oyunculu yapısı ve beklenenden pahalı olması ise oyuncular tarafından büyük bir nefret yarattı. Bu da Battlefield 2042'nin dün sabah saatlerinde yalnızca 979 kişi tarafından oynanması ile sonuçlandı.

Battlefield 2042'nin anlık oyuncu sayısı 979'a kadar düştü

Bugün ortaya çıkan SteamCharts verilerine göre çıkış yaptığından beri ilk defa anlık oyuncu sayısının 1.000'lerin altına düştüğü oyun, genel olarak bir süredir 1.000-1.700 arasında oyuncuya sahip oluyordu. Ancak ilk defa dün, bu sayı 979'a geriledi..Oyuncular Battlefield 2042'nin sadece mekanikler ve fikir olarak değil, güncellemeler ve geliştiriciler arasındaki kopuk iletişimler sebebiyle de 'oynanmaya değer' olmadığını söylüyor.

Her ne olursa olsun çalışmaya devam ettiğini söyleyen geliştirici DICE firması, bu hafta Battlefield 2042 için birkaç düzeltmeyi barındıran bir güncelleme yayınlayacak. Ayrıca oyunun ilk sezonu yaz aylarında başlayacak ve firma oyuncu taleplerine göre yeni haritalar geliştirecek.

Peki sizler Battlefield 2042'yi oynadınız mı? Siz oyun ile ilgili ne düşünüyorsunuz? DICE firması yeni haritalar ve güncellemelerle bu oyunu tekrar hayata döndürebilir mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz.