Battlefield 6'nın bugünkü multiplayer moduna özel etkinliğinden bir fragman sızdırıldı. Sızıntı, oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Electronic Arts, tüm oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Battlefield 6’yı geçtiğimiz günlerde resmen tanıtmıştı. 2 dakikalık tanıtım videosu, oyunda bizi nelerin beklediğine kısa bir bakış atmamızı sağlamış, yıkımın hakim olacağı, hikâyeye de sahip bir yapımın geleceğini göstermişti. Ancak çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi yoktu.

EA, Battlefield 6’nın multiplayer moduyla ilgili bugün (31 Temmuz) bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte yeni Battle Royale modu başta olmak üzere oyun hakkında birçok detay öğrenebileceğiz. Bu etkinlik beklenirken oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir sızıntı yaşandı.

10 Ekim'de çıkabilir

Battlefield 6’nın bugünkü multiplayer etkinliğinde gösterilecek fragmandan olduğu söylenen bir video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve oyun dünyasının gündemine oturdu. Görüntülerde, oyunun 10 Ekim 2025 tarihinde PC, PS5, Xbox Series X/S için piyasaya sürüleceğine dair ifadeler yer alıyordu.

Videonun bayağı gerçekçi durduğunu söyleyebiliriz. İlk paylaşılan tanıtım fragmanına benzer unsurları görebiliyoruz. Bu yüzden 10 Ekim tarihinin gerçekten de çıkış tarihi olma ihtimali var. Tabii ki bugünkü etkinlik gerçekleştirilmeden kesin bir şey söyleyemeyiz. Etkinlik, akşam TSİ 21.30 sularında başlayacak.