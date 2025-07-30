Yılın merakla beklenen oyunlarından Battlefield 6'nın kapalı ve açık beta tarihleri ortaya çıktı. İşte gerçekleşecek betalara dair tüm detaylar!

Ortaya çıkan yeni detaylara göre merakla beklenen Battlefield 6'nın beta testleri Ağustos ayında başlayacak. Hem özel davetliler hem de tüm oyunseverler için heyecan verici fırsatlar sunacak bu beta süreci, oyunun çıkışından önce oyunu test etmek isteyenler için harika bir fırsat olacak.

Sızan yeni detaylara göre oyunun geliştirici ekibi, beta testlerini iki ayrı aşamada gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu sayede oyuncular oyunu farklı zaman dilimlerinde ve koşullarda deneyimleyebilecek.

Battlefield 6 beta tarihleri ve katılım detayları

Kaynaklara göre ilk olarak 7-8 Ağustos tarihlerinde bir kapalı beta düzenlenecek. Bu özel beta oturumuna katılmak için iki yöntem bulunuyor. Ya oyunu ön sipariş ederek bir beta kodu edinebilirsiniz ya da Battlefield 6'nın çok oyunculu mod tanıtım etkinliğini yayınlayan içerik üreticilerin Twitch kanallarını takip ederek düşecek kodları yakalayabilirsiniz.

Hemen ardından 9-10 Ağustos tarihlerinde ise bir "açık beta" süreci başlayacak. Bu tarihlerde daha fazla oyuncu oyunu deneme şansı bulabilecek. Çok geçmeden 14-17 Ağustos tarihleri arasında ise ikinci bir açık beta daha yapılacak. Bu sayede oyunu denemek için oyuncuların bolca vakti olacak ve farklı tarihlerde oyunu tecrübe etme imkânı bulacaklar.

Oyunun ön siparişleri, Battlefield 6'nın çok oyunculu mod tanıtım etkinliği sırasında açılacak. 31 Temmuz'da yapılacak bu tanıtımla birlikte oyunun çok oyunculu modları detaylıca tanıtılacak. Ayrıca sızıntılar doğruysa Battlefield 6'nın tam sürümü 10 Ekim 2025'te Xbox Series S|X, PlayStation 5 ve PC için 69,99 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Peki siz bu betalara katılmayı ve Battlefield 6'yı ilk deneyenlerden olmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.