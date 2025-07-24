Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Battlefield, yeni yapımıyla gündeme geldi. Battlefield 6’nın tanıtım fragmanı nihayet yayımlandı. Seriye eklenecek son oyunun çıkış tarihi ve sürüm bilgilerine dair bazı detaylar basına yansıdı. Fiyatlandırma politikası ise özellikle konsol kullanıcılarının dikkatini çekebilecek nitelikte.

Electronic Arts’ın yeni Battlefield oyunu tanıtıldı. Tanıtım fragmanı da yayımlanırken, oyunun iki farklı sürümle geleceği ve dijital içeriklerle birlikte fiyatlandırmada bölgesel farklılıkların olabileceği konuşuluyor. Çıkış tarihi ve fiyat ise henüz resmî olarak açıklanmadı.

Battlefield 6’nın 10 Ekim’de PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S için çıkacağı söyleniyor. Oyunun Standart ve Phantom olmak üzere iki farklı sürümle oyuncuların karşısına çıkması bekleniyor.

Battlefield 6’nın tanıtım fragmanı geldi

Battlefield 6 fiyatı ne kadar olacak?

Phantom Sürüm’ün sadece dijital olarak sunulacağı ve ekstra oyun içeriğiyle geleceği belirtiliyor. Ancak bu sürümde erken erişim hakkı yer almayacak. Standart Sürüm’ü tercih eden oyuncular ise dilerlerse ek bir paketle oyunlarını Phantom Sürüm’e yükseltebilecek.

Avrupa için paylaşılan bilgilere göre, Standart Sürüm PC'de 69,99 euro, konsollarda ise 79,99 euro fiyatla satışa sunulacak. Phantom Sürüm’ün fiyatı ise PC tarafında 99,99 euro, konsollarda ise 109,99 euro olarak belirlenmiş durumda. İngiltere ve ABD için fiyatlar henüz netleşmiş değil.