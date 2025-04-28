Oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği yeni Battlefield oyununun test sürecinden videolar sızdırıldı. Görüntüler, yapımın oynanışına detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Electronic Arts imzalı, oyun dünyasının en ikonik FPS serilerinden olan Battlefield’ın yeni oyunu büyük merakla bekleniyordu. Şimdi ise oyuncuların heyecanını daha da artıracak bir gelişme yaşandı.

Battlefield 6’nın alfa oyun testlerinden görüntüler sızdırıldı. Bu görüntüler, bizi oyunda nelerin beklediğine dair bir bakış atmamızı sağlıyor.

Battlefield 6’nın sızan oynanış görüntüleri

Oyunun sızan görüntüleri X üzerinden paylaşıldı. Bu yüzden yakında kaldırılma ihtimalleri yüksek. Merak ediyorsanız sızan görüntülerin hepsini hızlıca izlemenizi öneririz. Videolarda oyunla ilgili birçok şeyi görebiliyoruz.

Oynanış mekanikleri, çatışmalar, tank ve uçak kullanımı dahil olmak üzere yeni Battlefield oyununda yer alacak birçok şey sızan test görüntülerinde yer alıyor. “Tamamen yıkım” odağını bu videolardan da görüyoruz. Ayrıca serinin kökeni olan modern askeri savaş mekaniklerine de yeni oyunda dönülecek gibi.

Videoların test sürecinde olmasından dolayı oynanışın değişme ihtimalinin yüksek olduğunu da atlamayalım. Yani oyunun son hâli böyle olmayabilir, birçok unsurun değiştiğini görebiliriz. Battlefield 6’nın çıkış tarihinin hâlâ belli olmadığını da ekleyelim. Sadece Mart 2026’dan önce geleceğini biliyoruz.