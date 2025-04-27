Düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan PlayStation, geçtiğimiz günlerde “Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar” indirimlerini başlatmıştı. Kampanya kapsamında yüzlerce büyük yapımda %90’lara varan indirimler sunuluyordu.
Biz de bu kampanyada çok fazla bütçesi olmayan oyunseverlerin 300 TL altına, yani bir yemek parasından bile ucuza alabileceğiniz oyunları derledik. Eğer yeni bir oyun arıyor ve çok fazla para harcamak istemiyorsanız aşağıdaki oyunlara kesinlikle göz atmanızı öneririz.
PlayStation "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" İndiriminde 300 TL altına satın alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL (%90)
|Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered
|172,88 TL
|86,44 TL (%50)
|Call of Duty Black Ops 4
|469 TL
|154,77 TL (%67)
|Assassin's Creed Valhalla Deluxe
|762,11 TL
|190,67 TL (%75)
|Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü
|959 TL
|239,75 TL (%75)
|Gang Beasts
|699 TL
|279,60 TL (%60)
|DOOM Eternal Deluxe Sürüm
|609 TL
|152,25 TL (%75)
|Overcooked! 2
|879 TL
|219,75 TL (%75)
|Deathloop Deluxe Sürüm
|639 TL
|127,80 TL (%80)
|Stardew Valley
|489 TL
|244,50 TL (%50)
|Battlefield V Definitive Sürüm
|500 TL
|75 TL (%85)
|Rainbow Six Siege Lüks Sürüm
|749 TL
|247,17 TL (%67)
|Mass Effect Legendary Edition
|2.600 TL
|260 TL (%90)
|Dying Light Enhanced Edition
|769 TL
|230,70 TL (%70)
|Inside
|699 TL
|174,75 TL (%75)
|GRID Legends
|700 TL
|210 TL (%70)
|Fallout 4
|699 TL
|279,60 TL (%60)
|Alien: Isolation
|1.199 TL
|239,80 TL (%80)
|Little Nightmares
|699 TL
|174,75 TL (%75)
|Crysis 3 Remastered
|749 TL
|224,70 TL (%70)
PlayStation’ın indirim kampanyası 8 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimdeki tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Bütçe derdim yok diyenler aşağıdaki indirim içeriğimize göz atabilir:
Diğer platformlarda devam eden indirimler için: