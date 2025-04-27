PlayStation'ın birkaç hafta boyunca devam edecek "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" kampanyasında 300 TL altına alabileceğiniz oyunlara bakıyoruz.

Düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan PlayStation, geçtiğimiz günlerde “Büyük Oyunlar, Büyük Fırsatlar” indirimlerini başlatmıştı. Kampanya kapsamında yüzlerce büyük yapımda %90’lara varan indirimler sunuluyordu.

Biz de bu kampanyada çok fazla bütçesi olmayan oyunseverlerin 300 TL altına, yani bir yemek parasından bile ucuza alabileceğiniz oyunları derledik. Eğer yeni bir oyun arıyor ve çok fazla para harcamak istemiyorsanız aşağıdaki oyunlara kesinlikle göz atmanızı öneririz.

PlayStation "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" İndiriminde 300 TL altına satın alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL (%90) Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered 172,88 TL 86,44 TL (%50) Call of Duty Black Ops 4 469 TL 154,77 TL (%67) Assassin's Creed Valhalla Deluxe 762,11 TL 190,67 TL (%75) Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 959 TL 239,75 TL (%75) Gang Beasts 699 TL 279,60 TL (%60) DOOM Eternal Deluxe Sürüm 609 TL 152,25 TL (%75) Overcooked! 2 879 TL 219,75 TL (%75) Deathloop Deluxe Sürüm 639 TL 127,80 TL (%80) Stardew Valley 489 TL 244,50 TL (%50) Battlefield V Definitive Sürüm 500 TL 75 TL (%85) Rainbow Six Siege Lüks Sürüm 749 TL 247,17 TL (%67) Mass Effect Legendary Edition 2.600 TL 260 TL (%90) Dying Light Enhanced Edition 769 TL 230,70 TL (%70) Inside 699 TL 174,75 TL (%75) GRID Legends 700 TL 210 TL (%70) Fallout 4 699 TL 279,60 TL (%60) Alien: Isolation 1.199 TL 239,80 TL (%80) Little Nightmares 699 TL 174,75 TL (%75) Crysis 3 Remastered 749 TL 224,70 TL (%70)

PlayStation’ın indirim kampanyası 8 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimdeki tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bütçe derdim yok diyenler aşağıdaki indirim içeriğimize göz atabilir: