Battlefield 6'nın yeni bir oynanış videosu sızdırıldı. Electronic Arts'ın bir kez kaldırttığı video, oyunun mekanikleriyle ilgili detayları gözler önüne seriyor. Battlefield 6, binaların yıkıldığı bir yapıda olacak.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Electronic Arts'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu Battlefield 6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir YouTube kanalı, merakla beklenen oyunun alfa testinden görüntüler yayımladı. Battlefield 6 için sızdırılan oynanış videosu, oyunun çok sevileceğini gözler önüne seriyor.

Paylaşılan videoya baktığımızda Battlefield 6'nın temasını rahatlıkla anlayabiliyoruz. Oyun, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'na dayanmayacak. Bunun yerine, Battlefield 3'te olduğu gibi modern zamanda geçen aksiyon dolu bir savaşın içerisinde yer alacağız. Sadece bu bilgi bile Battlefield 6'nın büyük ilgi göreceğini ortaya koyuyor. Çünkü Battlefield 3, yayımlandığı dönemlerde çok sevilmişti.

Battlefield 6'da binaları yıkabileceğiz!

Sızdırılan video, Battlefield 6'nın sahip olacağı oyun mekanikleriyle ilgili de bilgi veriyor. Bu bağlamda; oyun içerisinde bulunan en azından bazı binaları yıkabileceğiz. Animasyonlar, en azından şu an için fazla gerçekçi görünmüyor ancak oyunculara eğlenceli bir deneyim sunacağı kesin diyebiliriz.

Battlefield 6 ile ilgili resmî olarak bildiklerimiz şimdilik fazlasıyla kısıtlı. Ancak bu durum, çok yakında değişecek. Electronic Arts, bu ay içerisinde bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikle Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşacak. Bu arada; şirket, YouTube'da yayımlanan videoyu bir kez kaldırttı. İkinci kez kaldırılmadan izleseniz iyi olur.

Battlefield 6'nın sızdırılan oynanış videosu: