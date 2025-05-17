Battlefield serisini eski günlerine geri döndüreceği düşünülen yeni oyunu Battlefield 6'nın hikâye moduna dair yeni detaylar açıklandı.

Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 6 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çoğu oyuncu Battlefield 6’yı yine çok oyunculu modları için beklese de bu sefer seride uzun zamandır eksikliği hissedilen tam teşekküllü bir hikâye modu da yer alacak.

Oyunun tek oyunculu senaryosundan sorumlu olan Motive Studios’tan baş geliştiricilerle gerçekleştirilen röportajda stüdyonun kreatif direktörü Roman Campos-Oriola ve yapımcı Philippe Ducharme, ilham kaynaklarını ve senaryoda işlemeyi planladıkları temalardan bahsetti.

Lioness ve Civil War karışımı bir şey olacak

Campos-Oriola, "Lioness’in büyük bir hayranıyım." diyerek Zoe Saldaña’nın başrolünde olduğu Paramount+ casusluk ve aksiyon dizisine dikkat çekti. Ducharme ise Alex Garland’ın olaylı filmi Civil War için “Battlefield 6 hikâyesinde öne çıkardığımız bazı şeyler için bu film aslında iyi bir referans.” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen iki yapım, karakter odaklı gerilim ve çatışma dinamikleriyle öne çıkıyor. Lioness derinlemesine karakter analizleri üzerine düşerken, Civil War ise distopik bir iç savaşı konu alıyor. Campos-Oriola, oyundaki hikâyenin merkezine şu temaları yerleştirdiklerini söyledi:

“Gerçekten ilgilendiğimiz şey sıradan ama yetenekli insanların olağanüstü durumlarda nasıl hareket ettiği. Bu da insan ilişkileri açısından çok zengin bir anlatım alanı yaratıyor.”

İkili daha önce Dead Space'de birlikte çalışmışlardı

İkili ayrıca daha önce üzerinde çalıştıkları Dead Space remake projesinin, Battlefield 6'nın hikâye moduna nasıl katkı sağladığını da paylaştı. Campos-Oriola, ekip içindeki sinerjinin bu projeyle daha da güçlendiğini belirtti. Ducharme ise gerilim yönetimi konusunda Dead Space’te edindikleri tecrübeleri Battlefield’a aktardıklarını söyledi:

“Battlefield çok farklı bir oyun olabilir ama oyuncunun duygusal iniş-çıkışlarını yönetmek yine ana odak noktamız olacak.”

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Battlefield 6'nın bu yaz resmî olarak duyurulması ve 2026 yılının Nisan ayından önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki sizin Battlefield 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.