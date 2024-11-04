Gözler açık bir şekilde uyumaya sebep olan lagoftalmi, günlük hayatı zorlaştırmasının yanı sıra uzun vadede kişinin başına büyük problemler açabiliyor.

Daha önce birinin gözleri açık uyuduğunu görmüş olabilirsiniz. Dışarıdan bakınca ürkütücü veya komik görünse de aslında ciddi bir sağlık problemi.

Gelin, lagoftalmi adı verilen ve ileri sağlık sorunlarına sebep olabilen bu durum nedir daha yakından bakalım.

Lagoftalmi nedir, açıklığa kavuşturalım.

Lagoftalmi, göz kapaklarının tamamen kapanamaması durumudur. Yüz sinirlerinin hasarı; yanıklar, travmalar veya cerrahi müdahaleler sonucu ortaya çıkan yara izleri; göz küresinin öne doğru çıkıntı yapması; inme gibi nörolojik hastalıklar sebebiyle oluşabilir.

Göz kapakları tamamen kapanamaz ve gözler yeterince korunamaz. Kornea iltihabı, kornea ülseri, göz kuruluğu ve hatta görme kaybı gibi ciddi problemlere yol açabilir.

Lagoftalmisi olan kişiler, geceleri de gözleri açık uyuyor.

Uyurken gözlerimizi kapattığımızda, göz yüzeyi nemli kalıyor ve dış etkenlerden korunuyor. Öte yandan lagoftalmiye sahip kişilerin gözleri, uyku sırasında yeterince dinlenemiyor ve korunamıyor. Ortaya göz kuruluğu, tahriş, göz yorgunluğu gibi problemler çıkıyor.

Önüne geçmek için ise şiddetine ve nedenine göre; nemlendirici merhem veya yapay gözyaşı damlaları, göz kapaklarını kapalı tutmaya yarayan bandajlar veya özel gözlükler, ileri vakalarda cerrahi müdahalelere başvurulabiliyor.

Eğer siz de lagoftalmiden muzdaripseniz tabii ki en doğru bilgiyi almak ve uygun tedavi yöntemini takip etmek için bir uzmana danışmalısınız. Lagoftalmi, göz sağlığı açısından ciddi sonuçlara yol açabileceğinden, belirtiler fark edildiğinde bir göz doktoruna danışılması çok önemli.

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