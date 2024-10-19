Gözlerimiz sadece belirli bir aralığı görebiliyor ve sınırlarımız sadece görünen ışık spektrumlarıyla sınırlı. Peki ya bundan daha fazlasını görebilseydik, her şeyi ama her şeyi?

İnsan gözü; ultraviyole ışınları, yayılan radyasyonu ve hatta radyo dalgalarını görebilseydi dünya nasıl bir yer olurdu?

Büyüleyici ve düşündürücü bir yolculuğa hazır mısınız?

Görebildiğimiz dalga boyları nelerdir?

Görünür ışık spektrumunda kırmızı, turuncu, sarı, mavi, yeşil ve mor gibi renkleri ayırt edebiliyoruz. Ancak bunun ötesinde daha kısa dalga boylarındaki ultraviyole ışınlar ve daha uzun dalga boylarında kızılötesi ışınlar var.

Bununla da bitmiyor. Mikrodalgalar, radyo dalgaları ve X ışınları gibi pek çok farklı dalga boyları yayılıyor. Bunları çıplak gözle göremiyoruz evet ama ya görebilseydik?

Gözlerimiz kızılötesi ve UV ışınları görseydi ne olurdu?

Düşünsenize gözlerimiz hepsini algılayabilseydi her yer bir parıltı olmaz mıydı? Özellikle geceleri, tüm sıcak nesnelerin parlamasını hayal edin. Resmen bir şölen olabilirdi.

Öte yandan ultraviyole ise bambaşka bir deneyim yaşatırdı. Bazı çiçekler UV ışınlarına karşı duyarlı. Belki de bu çiçeklerin gizli dünyasını anlayabilirdik ama bir de başka açıdan düşünelim.

Güneş altında geçirdiğimiz sürenin aslında ne kadar tehlikeli olduğunun daha net farkına varacaktık ve güneşten daha çabuk kaçacaktık.

Eğer tüm dalga boylarını görebilseydik, çevremizdeki dünyanın karmaşıklığı ve zenginliği bizi şaşkınlığa çevirebilirdi.

Özellikle radyo dalgaları ve mikrodalgalar gibi çok daha uzun dalga boylarını algılayabilseydik çevremizde sürekli bir enerji olduğunu fark edebilirdik.

Şehirdeki telefonlar, kablosuz internet dalgaları ve hatta kozmik yayılmalar yoğunluğuna da tanıklık edebilirdik. Teknolojinin nasıl bir iletişim ağı oluşturduğunu çıplak gözle görmek belki de bizi çılgına çevirebilirdi.

Peki ya gerçekler, hayatımız nasıl değişirdi?

Muhtemelen bu kadar geniş bir aralığı algılayabilecek şekilde evrilmezdik yani beynimiz bu kadar çok bilginin işlenmesinde zorlanabilirdi. Belki de beynimizin yorumlama gücü yetmeyeceği için kör de olabilirdik. Tabii ki en kötüsü şoka girme ve ölme riski.

Gözlerimizin bu kadar ışığa maruz kalması sebebiyle de aslında hiçbir şey göremezdik ya da şöyle diyelim hem her şeyi hem hiçbir şeyi göremezdik çünkü büyük bir ışık sıçraması olacağı kesin.

Diyelim ki gördük veya evrimleştik, bugünden daha karmaşık bir hayatımız olacağı aşikâr.

Sizce?

Bunları da incelemek ister misiniz?