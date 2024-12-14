YouTube, çocukların TV üzerinden YouTube Kids yerine orijinal YouTube'a girmesini engelleyecek bir özellik duyurdu.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, TV'ler için YouTub Kids uygulamasını kullanımdan kaldırarak orijinal YouTube uygulamasına dahil etmişti. Ancak bu değişiklik, önemli bir sorunu da beraberinde getirdi. Çocuklar, kumandayı ele geçirdiklerinde YouTube Kids yerine doğrudan yetişkin YouTube arayüzüne erişebiliyorlardı.

Sorunun geç de olsa farkında varan YouTube, TV uygulaması için Ebeveyn Kodu adında bir kilit özelliği getirdi. 4 haneli bir koddan oluşan bu kilit, çocukların izinsiz bir şekilde yetişkin YouTube hesaplarına giriş yapmasını, misafir profilini kullanmasını, yeni bir YouTube profili oluşturmasını ya da mevcut YouTube profillerini kaldırmasını engelliyor.

YouTube TV uygulamasında Ebeveyn Kodu nasıl aktif edilir?

#Adım 1: YouTube TV uygulamasının ayarlar menüsünü açın.

YouTube TV uygulamasının ayarlar menüsünü açın. #Adım 2: Soldaki listeden Ebeveyn Kodu sekmesine gelin.

Soldaki listeden Ebeveyn Kodu sekmesine gelin. #Adım 3: Ebeveyn Kodu özelliğini "açık" duruma getirin.

Ebeveyn Kodu özelliğini "açık" duruma getirin. #Adım 4: Kilit kodunu belirleyin.

YouTube'un yeni Ebeveyn Kodu özelliği henüz tüm kullanıcılara ulaşmış değil. Kendi yapmış olduğumuz kontrollerde özelliği görebilmiş olsak da farklı TV'lerde özelliğin gelmesi birkaç gün sürebilir.