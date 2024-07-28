Öğle ya da akşam yemeğine guruldayan bir mideyle oturuyorsunuz ve uzun süreli açlığın etkisiyle, yemeği jet hızıyla bitiriyorsunuz. Dünyaları yediğiniz halde sanki doymamış gibisiniz öyle değil mi?

Yemeği hızlıca yedikten sonra doymama hissi, bir çoğumuzda görülür. Ancak bir süre sonra, aslında ne kadar çok yediğinizi hissedersiniz.

Peki gerçekten doyduğumuzu anlamamız 20 dakika mı sürüyor?

Vücudun beyne yeterince yediğini belirtmek için sinyal göndermesi, gerçekten ortalama 20 dakika sürer.

Fakat yemek yenilen an ile kendinizi tok hissettiğiniz an arasındaki gecikmenin tam süresi, yediğiniz yiyecek türü ve beslenme alışkanlıklarınız gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunun sebebi ise beynin, tok olup olmadığınızı belirtmek için birkaç farklı mekanizmaya dayanmasıdır.

Açlık ve tokluk hisleri, özellikle bağırsakta üretilen, iştahı uyaran bir hormon olarak bilinen ghrelin ve vücudun beyaz yağ hücreleri tarafından salgılanan, aynı zamanda iştahı baskılayan bir hormon olarak bilinen leptin tarafından kontrol edilir.

Ghrelin, yemek yediğimizde ve oruç tuttuğumuzda dalgalanırken leptin seviyeleri, sabit kalır.

Ayrıca bağırsaktan gelen PYY, GLP-1 ve pankreastan gelen insülin gibi bazı hormonların da yemekten sonra tokluk hissini arttırdığı kanıtlanmıştır.

Yine beyin, midenin gerildiğini algılayan sinirlerden gelen bilgilere ve tat tomurcukları ile koku reseptörlerinden gelen sinyallere dayanarak açlığı düzenler. Bu sinyaller, yeterince yediğinizi gösterdiğinde, beyin daha fazla yeme isteğini azaltır.

Yani 20 dakikalık gecikmenin sebebi, vücudun açlıkla ilgili hormonların üretimini ayarlamasının zaman alması ve bu hormonların, beyne bilgi iletmesinin sinir uyarılarından daha uzun sürmesidir.

Son olarak sebzeler, meyveler ve tam tahıllar gibi lif oranı yüksek besinler, tokluk hissini teşvik etme eğilimindeyken; düşük lifli ve işlenmiş gıdalar, tokluk hissini geciktirir.

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