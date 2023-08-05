Enpara Bank ve Colendi Bank’ın kuruluşuna izin veren BDDK, Hedef Yatırım Bankası’na da faaliyet izni verdi.

Dijital bankacılık hizmetleri gittikçe yaygınlaşırken neredeyse cebimizde nakit para taşıma ihtiyacı duymaz hâle geldik. Bunda elbette birçok şirketin ve hizmetin dijital yolla yürütülebilmesinin katkısı büyük. Bankalar da bu söz konusu şirketleri veya şirketlerin hizmetlerini bünyelerine katarak bu durumun yayılmasını sağlıyor.

Bu bağlamda uzun zamandır faaliyet gösterirken öte yandan yeniliklere ayak uyduran köklü bankalar görürken diğer tarafta da yeni girişimler bizleri karşılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bunların arasına katılacak olan iki bankanın kuruluşuna, bir bankanın da faaliyete geçmesine izin verdi.

Yakından tanıdığımız Enpara, Enpara Bank ismiyle kuruluş izni aldı.

300 milyon dolar muadili Türk lirası sermayesiyle, yani aşağı yukarı 8 milyar liralık bir sermayeyle kurulan bu banka, QNB Finansbank çatısı altından çıkıp şubeleşmiş olacak. Bu sayede kendi bankacılık faaliyetlerini yürütecek.

Yerli girişim Colendi, Colendi Bank adıyla dijital mevduat bankası olarak izin aldı.

2 milyar TL’lik sermayeye sahip olan bu banka, Colendi Bank A.Ş. ismiyle kurulacak. 2017 yılında lansmanını gerçekleştiren şirket, daha önce de yüksek miktarlarda yatırımlar almıştı. Ortaklıkları arasında Paycell, Türkiye Petrolleri, Migros ve Limak gibi isimler bulunuyor.

Hedef Yatırım Bankası zaten kuruluş izni almıştı.

Şimdiyse BDDK’den faaliyet iznini almış oldu. Bu da artık banka faaliyetlerine başlayabileceği anlamına geliyor.