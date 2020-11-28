Bebek Filler Ultrasonda Nasıl Gözükür?

Dünyanın en sevilen canlılarından biri olan fillere bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. ABD'de bir hayvanat bahçesi yetkilileri bebek fil ultrasonu paylaştı.

Üstünde yaşadığımız gezegende irili ufaklı binlerce farklı hayvan yaşıyor. Bu hayvanlar arasında en çok tanınan ve sevilenlerden biri ise koca kulaklı, uzun burunlu dostlarımız olan filler. Bu canlıların doğumu oldukça uzun bir süreçten sonra gerçekleşiyor.

ABD'de bulunan Oklahoma Şehir Hayvanat Bahçesi, yakın zamanda yeni bir bebek filin dünyaya gelişine sahne olacak. Hayvanat bahçesi yetkilileri, hamile filin ultrason görüntülerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Bebek filleri kim sevmez ki?

Hayanat Bahçesi'nde bulunan hayvanlardan biri olan 25 yaşındaki Asya fili Asha'nın Şubat 2022'de bir bebeği olması bekleniyor. Zira bir filin hamileliği yaklaşık olarak 22 ay (645 gün) sürüyor. Bu yüzden bebeğin doğumuna daha var.

Asha şu anda hamileliğin 8. ayında bulunuyor. Doğacak olan yavru, Asha'nın şimdiye kadarki dördüncü yavrusu olacak. Anne ve bebek, veteriner ekiplerine göre şu anda olabilecekleri kadar sağlıklı durumda bulunuyor. Hamilelik süreci adım adım takip ediliyor.

Oklahoma Şehir Hayvanat Bahçesi görevlileri, hamilelik sürecini ve yavru filin gelişimini de sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını açıkladı. Asya filleri soyu tükenme tehlikesi altındaki canlı türleri arasında bulunuyor.

Türkiye'de ilk fil doğumu 9 yıl önceydi

Ülkemizde doğan ilk fil, 2011 yılında İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelmişti. Begümcan ve Winner adlı fillerin yavrusu olan 110 kiloluk bebek file anketle İzmir ismi layık görülmüştü. İzmir bu yıl 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım atmıştı.

Aşağıda yer alan videoda bebek filin ultrason görüntülerini bulabilirsiniz. Görüntülerde henüz dünyaya gelmeden önceki zamanının tadını çıkaran bu sevimli canlı açıkça belli oluyor. Bizlere de sevimli anneyi ve tesis çalışanlarını tebrik etmek düşüyor.