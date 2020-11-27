Geçtiğimiz yıl Disney+'ta yayın hayatına başlayan The Mandalorian dizisinin 2. sezon 5. bölümü bugün yayınlandı. İzleyicilerden tam not almayı başaran yeni bölüm, Bebek Yoda'nın aslında kim olduğu ve geçmişinde neler olduğuyla ilgili pek çok sahne içeriyor.

Geçtiğimiz haftalarda ikinci sezonuyla seyirciyle buluşan The Mandalorian, yeni sezona hız kesmeden devam ediyor. Her cuma Disney+'ta yeni bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkan dizi, bugün yayınlanan 13. bölümüyle birlikte nihayet Bebek Yoda'yla ilgili gerçekleri açığa çıkarmaya başladı.

Eğer dizinin yeni bölümünü izlemediyseniz yazının bundan sonraki bölümünün sizin için can sıkıcı spoilerlar içereceğini belirtelim. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra dilerseniz gelin, yeni bölümde neler yaşanmış daha yakından göz atalım.

Baby Yoda'nın geçmişi:

The Child ya da diğer adıyla Bebek Yoda'nın aslında Grogu olduğunu nihayet bu bölümde öğrendik. Ayrıca Grogu'nun İmparatorluk'un eline geçmeden önce nerede olduğu hakkında da bazı şeyler gördük.

En az elli yaşındaki bebekle telepatik yolla iletişim kuran Ahsoka Tano, çocuğun Coruscant'taki Jedi Tapınağı'nda büyüdüğünü ve eğitim gördüğünü söylüyor. Hatta "birçok usta tarafından" eğitildiği de açıkça belirtiliyor.

Aktarılana göre Klon Savaşları başladığında ve Jedi Düzeni düştüğünde Grogu tapınaktan alındı ve saklandı, ardından hafızası bulanıklaştı. Ahsoka Tano, o zamandan beri yalnız ve korkmuş bir şekilde kalan Grogu'nun hayatta kalmak için güçlerini sakladığını söylüyor. Tano ayrıca, Mando'ya Grogu'yu bir Jedi Tapınağı'nın bulunduğu Tython gezegenine götürmesini de önerdi.

Bu noktada Grogu'nun Coruscant'tan kaçışı ile Mando tarafından bulunması arasındaki dönemde neler olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Bununla birlikte Grogu'yu kimin sakladığı, onu neden terk ettikleri, sonrasında ona ne olduğu gibi sorular da hâlâ yanıtlanmış değil.

Tüm bunlara rağmen yeni bölümün oldukça zengin olduğunu ve birçok sır perdesini araladığını söyleyebiliriz. Peki, siz yeni bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.