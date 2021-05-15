Bebeklerde Yüksek Ateş Ne Anlama Gelir ve Nasıl Düşürülür?

Pandemi nedeniyle adım başı ateşimizin ölçüldüğü şu günlerde, sıcaklık seviyemizin farklı nedenlere bağlı olarak değiştiğini öğrendik. Peki, bebeklerde durum nasıl? Şüphesiz ki bebeklerde ateş daha endişe verici bir durumdur. Bebeklerin vücut sıcaklığı kaç derece olmalıdır, ateş nasıl düşürülür gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Artık biliyoruz ki koronavirüs gibi yabancı bir virüs vücudumuza girdiği zaman vücut sıcaklığımız bu yabancı maddeyle savaşmak için yükseliyor. Bu nedenle de adım başı her yerde ateşimiz ölçülüyor. Yine bu süreçte gördük ki sıcaklık yükselmesinin pek çok farklı nedeni var. Bebeklerde ateş yükselmesinin de tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi pek çok farklı nedeni vardır. Ancak daha endişe verici olabilir.

Bebeklerde ateş pek çok rahatsızlık kaynaklı olduğu gibi ateşin düşmemesi sonucu da bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle ateş nasıl düşürülür sorusunun yanıtı kritik öneme sahiptir. Ancak hatırlatalım, her yüksek sıcaklıkta hemen doktora koşmanıza gerek yok. Bebeklerde ateş nasıl düşürülür, sıcaklık kaç derece olmalıdır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık.

Bebeklerde ateş kaç derece olmalıdır?

3 aydan küçük bebeklerde 38ºC ve üzeri sıcaklık seviyesi yüksek ateş olarak kabul edilir.

3 - 6 ay arası bebeklerde 38.9ºC ve üzeri, 24 saatten uzun süren sıcaklık seviyesi yüksek ateş olarak kabul edilir.

6 ay - 2 yıl arası bebeklerde 38.9ºC ve 39.4ºC arasındaki, 2 günden uzun süren sıcaklık seviyesi yüksek ateş olarak kabul edilir.

2 yaş ve üzeri çocuklarda 39.4ºC ve üzeri, 3 günden uzun süren sıcaklık seviyesi yüksek ateş olarak kabul edilir.

Bebeklerde ateş yani yüksek vücut sıcaklık seviyesi, istisnai durumlar dışındaki normal zamanlarda genel olarak bu şekilde kabul edilir. Yüksek ateş durumunda bebeklere verilecek bazı ilaçlar ve evde uygulanacak yöntemler vardır. Evde uygulanacak yöntemlerin bir yan etkisi yok ancak herhangi bir ilaç vermeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Bebeklerde ateş neden olur?

Bağırsak enfeksiyonu, soğuk algınlığı, grip ya da suçiçeği gibi virüsler kaynaklı enfeksiyonlar.

Kulak ve boğaz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonu, bakteriyel pnömoni ya da bakteriyel menenjit gibi bakteriyel enfeksiyonlar.

Aşırı kalın giyinme, battaniye örtme, sıcak oda ortamı.

Aşılar.

Diş çıkarma.

Bebeklerde ateş yani vücut sıcaklık seviyesindeki artışa genel olarak bu durumlar neden olmaktadır. Söz konusu durumlar sonucu oluşan yüksek ateş, vücudun doğal bir savunma mekanizması oluşturduğunu gösterir yani normaldir. Normal olmayan ise yüksek sıcaklık seviyesinin uzun süre devam etmesidir.

Bebeklerde ateş nasıl ölçülür?

Bebeklerde ateş ölçümü için çok amaçlı dijital termometreler önerilir. Kulaktan, alından, koltuk altından ya da dil altından ölçülen ateş, özellikle 4 yaş altı bebeklerde, her zaman doğru sonucu vermeyebilir. Bu nedenle rektal ateş ölçümü yapan cihazlar bu dönemde daha doğru sonuç verecektir.

Rektal ölçüm cihazları 4 yaşından sonra çocuklar için rahatsız edici olacaktır. Bu yaştan sonra koltuk altından ateş ölçümü yapabilir ya da çocuğunuza sorarak rahatsız hissedip hissetmediğini öğrenebilirsiniz. Uzak durmanız gereken sıcaklık ölçüm cihazı ise eski tip cıvalı termometrelerdir. Kırılma durumunda toksik zehirlenme kaçınılmazdır.

Son zamanlarda görmeye alışık olduğumuz alından ya da bilekten vücut sıcaklığı ölçen temassız ateş ölçme cihazları, bebeklerde doğru sonuç vermeyebilir ancak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Yine de bu cihazları kullanarak her zaman doğru sonuç alamayacağını ve rektal ölçümün daha sağlıklı sonuçlar vereceğini unutmayın.

Evde ateş nasıl düşürülür?

Alnına soğuk suyla ıslatılmış bir bez koymak oldukça etkili bir yöntemdir.

Bol sıvı tüketimi enfeksiyonla mücadelede yardımcı olacaktır.

Oda ısısını düşürün.

Daha hafif giysiler giydirin.

Ilık bir banyo, rahatlama sağlayacaktır.

Bu yöntemleri çocuklar ve bebeklerde ateş düşürmek için uygulayabileceğiniz gibi yüksek ateşi olan yetişkinlerde de uygulayabilirsiniz. Tüm yöntemlerin ortak amacı, vücut sıcaklığını dıştan verilen soğuk etki ile azaltmaktır. Yüksek ateş durumunda asla yapmamanız gereken şey ise Aspirin vermektedir. Yüksek ateş sırasında Aspirin kullanmak, Reye sendromu isimli ölümcül bir hastalığa neden olabilir.

Bebeklerde ateş ile birlikte görülen tehlikeli belirtiler:

İlaç gerektiren durumlar; Sıvı içemeyecek kadar hasta olma. Ağız kuruluğu, gözyaşı oluşturamama, idrar yapamama. İshal ve kusma. Kızarıklık. Boğaz ve / veya kulak ağrısı. İdrar yaparken rahatsızlık. Birkaç günden uzun süren ateş. Kısa aralıklarla bile olsa uzun sürmesi tehlikelidir. Var olan kalp sorunları, orak hücre anemisi, kanser, kistik fibroz ya da diyabet gibi bir rahatsızlık.

Acil müdahale gerektiren durumlar; Aşırı telaş ve sinir. Bitmek bilmeyen ağlama nöbetleri. Uyuşukluk. Kolay uyanmama. Nefes almakta güçlük. Mavi dil, dudak ya da tırnak. Şaşkın bakışlar. Hareket etmede zorluk. Öne doğru eğilerek salya akıtma. Boyun ve / veya baş ağrısı. Karın ağrısı. Kafada normal olmayan yumuşak bir nokta. Nöbet geçirme.



Bebeklerde ateş her zaman endişe gerektiren bir durum değildir ancak yukarıdaki belirtilerden biri ateşe eşlik ediyorsa mutlaka ya daha önce doktor tarafından önerilmiş bir ilaç vermeli ya da en yakın sağlık kuruluşuna gitmelisiniz. Bu noktada bebeği iyi gözlemlemiş olmak ve belirtilerdeki normal dışı durumları tespit ederek doktora anlatmak son derece önemlidir.

Bebeklerde ateş sırasında asla yapmamanız gerekenler:

Öncelikle sakin olmalısınız çünkü sizin telaşınızı sezen bebek ağlamaya devam edecek ve bu durum ateşi daha da yükseltecektir.

Bir kere sıcaklık ölçüp hemen yüksek ateş tanısı koymayın. Düzenli aralıklarla ateşini ölçmeden karar vermeyin.

Daha önce doktor tarafından önerilmemiş hiçbir ilacı vermeyin.

Yetişkinler için üretilmiş hiçbir ilacı bebeğinize ya da çocuğunuza vermeyin.

Bebekler hassastır ama o kadar da değil. Kat kat kalın giysiler giydirerek vücut ısısını yükseltmeyin.

Oda sıcaklığını hamam seviyesine getirmeyin.

Camı, kapıyı kapalı tutmayın. Enfeksiyon kaynaklı ateş varsa temiz hava iyi gelecektir, odayı havalandırın.

Ateşi düşürmek için asla buz sürmeyin.

Ateşi düşürmek için asla alkol sürmeyin.

Bebeğin ateşini hızla düşürecek tüm yöntemlerden sakının.

Bebeklerde ateş sırasında yapmanız gerekenler kadar yapmamanız gerekenler de son derece önemlidir. Bazı geleneksel yöntemler işe yarar olsa da bazıları hayati tehlike bile yaratabilir. Bu nedenle doktorunuza danışmak ve onun önerileri doğrultusunda davranmak son derece önemlidir.

Bebeklerde ateş nasıl düşürülür, sıcaklık seviyesi kaç olmalıdır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Burada anlattıklarımızın bilgilendirme amaçlı olduğunu, şüpheli bir durumda mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini hatırlatalım.