Throwflame adlı girişim, sırtında bir alev makinesi olan robot köpeği satışa sundu. Köpeğin adı Thermonator olarak açıklanmıştı.

Yapay zekâ ve robotların insanların işlerini ellerinden alabileceği konusu uzun zamandır tartışılıyor. Öte yandan bu durumdan yalnızca insanlar etkilenmeyecek gibi gözüküyor. Ohio merkezli Throwflame adlı girişim tarafından geliştirilen Thermonator adlı robot köpek, sırtında taşıdığı alev silahı ile olaylara müdahale edebiliyor.

"Alev makinesi taşıyan ilk robot köpek" olarak tanıtılan Thermonator'un sırtında bir ARC alev püskürtücü bulunuyor. Bu silah benzin ya da napalm kullanıyor. Bataryası 1 saat kullanım sağlayan ve 10 metre mesafeye kadar ateş püskürtebilen robot köpek, Wi-Fi ve bluetooth ile de bir akıllı telefondan kontrol edilebiliyor.

Etrafını da algılayabiliyor

Thermonator, çevresinin haritasını çıkarmak ve engellerden kaçınmak için LIDAR sensörlerini kullanıyor. Thermonator'un temelinde ise Unitree Go2 robot köpek bulunuyor ve bu köpeğin temel versiyonu 1600 dolara satılıyor.

Firmanın açıklamasına göre yeni robot, "vahşi yaşam kontrol ve engelleme", "ziraî yönetim", "ekolojik koruma", "kar ve buz çözme", "eğlence ve görsel efekt" için kullanılacak. Öte yandan gerçekçi olmak gerekirse robot sık sık gerçek dünya senaryolarında bir şeyleri ateşe vermek için kullanılabilecek.

Robot köpekler son dönemde daha sık kullanılmaya başlanıyor. Polis kuvvetleri ve güvenlik firmaları da yeni dönemde robot köpekleri kullanmaya başlamıştı. Yeni özelliklere sahip robot köpeklerin daha da sık görülmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Thermonator, 9.420 dolardan satılacak.