Apple aksesuarlarıyla tanıdığımız Belkim, CES 2025 kapsamında yeni ürünler tanıttı. Şarj aletlerinden kulaklıklara kadar bu yıl birçok ürünle karşımıza çıkacak.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025, bugün resmen başladı. 11 Ocak’a kadar devam edecek etkinlikte, her alandan teknoloji devleri boy gösterecek, yeni ürün ve teknolojiler bizlerle buluşacak.

Apple cihazlarıyla uyumlu aksesuarlarıyla tanıdığımız Belkim de bunlardan biri. Şirket, CES 2025 kapsamında şarj cihazlarında ses odaklı cihazlarına kadar birçok yeni ürününü bizlerle buluşturdu.

Boostcharge Pro manyetik kablosuz şarj pedi

Şirket, beklendiği gibi en çok şarj tarafında öne çıktı. Bu alanda Boostcharge Pro isimli manyetik şarj pedi de tanıtıldı. Kablosuz şarj sağlayan cihaz, 15W’a kadar hızlı şarj sunabiliyor, 2 metreye kadar çıkan uzun bir USB-C kablosu içeriyor. Fiyatı ise 29,99 dolar.

BoostCharge kompakt USB-C şarj cihazı

Bu ürün; akıllı telefonlar, tabletler, laptop’lar ve dahası için oluşturulan bir hızlı şarj cihazı. 45W ila 65W arasında destek sunabiliyor. Fiyatı ise 29,99 dolar ile 39,99 dolar arasında değişiyor.

BoostCharge Powerbank

Şirket, bir powerbank de tanıttı. Bu taşınabilir şarj cihazı, 20.000 mAh kapasiteye ve 30W hızlı şarj desteğine sahip. iPhone’lar, tabletler ve laptop’lar ile kullanılabiliyor. USB-C kablonun yanı sıra USB-C ve USB-A girişleriyle geliyor. Fiyatı ise 49,99 dolar

SoundForm Anywhere kulaklıklar

Belkim, yepyeni kulaklığı SoundForm Anyhwhere’i de duyurdu. Tere dayanıklı olmasıyla özellikle spor yaparken çok kullanışlı olacak bu cihaz, 27 saat pil ömrü sunuyor. 2 çeyrekte satışa çıkacak kulaklığın fiyatı henüz açıklanmadı.

SounForm Isolate Over kulak üstü kulaklık

Şirket, kulak üstü bir kulaklık da tanıttı. Cihaz, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. 60 saat pil ömrü sunabiliyor. ANC açıkken ise bu süre 40 saate düşüyor. Bluetooth 5.4 ve dokunmatik kontroller gibi özellikleri de var. Fiyatı 59,99 dolar olarak açıklandı.

Diğer ürünler

Şirket bunlar dışında birkaç ürün daha tanıttı. Bunlardan biri, içerik üreticileri için tasarlanan Stage Creator paketi. Bu pakette, bir tripod, manyetik telefon tutucu, giyilebilir mikrofonlar gibi şeyler var. Fiyatı ise açıklanmadı.

Bir diğer ürün ise telefon standı. Bu stant, 10.000 mAh’lik kapasiteyle geliyor ve kablosuz şarj sunuyor. Fiyatı henüz belli değil ancak Mayıs 2025’te satışa sunulacağı açıklandı.