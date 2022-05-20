Benzin Fiyatlarına İndirim Bekleniyor - 21 Mayıs 2022

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine indirim gelecek. Bu gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak indirim, litrede 1 lira 2 kuruş olacak.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine bu gece yarısı itibarıyla indirim gelecek. Beklenti gerçek olursa, daha 24 saat önce yapılan 1 lira 3 kuruşluk zam geri alınmış olacak...

Sektör kaynaklarına göre benzine 1 lira 2 kuruş indirim gelecek. Motorin ve LPG içinse herhangi bir indirim beklenmiyor. Bu gece yarısı itibarıyla yapılacak indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki yapılacak indirimle benzin fiyatları nasıl olacak?

3 büyük şehirdeki fiyatlar şu hale gelecek

İstanbul (Avrupa): 23,87 TL'den 22,85 TL'ye düşecek.

23,87 TL'den 22,85 TL'ye düşecek. Ankara: 23,99 TL'den 22,97 TL'ye düşecek.

23,99 TL'den 22,97 TL'ye düşecek. İzmir: 23,99 TL'den 22,97 TL'ye düşecek.

Sektördeki piyasa serbestisi nedeniyle fiyatlarda değişkenlik olabileceğini belirtelim. Yukarıdaki fiyatlar ise Shell'den alınmıştır.