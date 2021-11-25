Benzin ve Motorine Bir Zam Daha Geliyor: 10 Lirayı Aşacak

Daha akaryakıta gelen son zamlar sindirilememişken, bir zammın da bu gece itibarıyla uygulamaya konacağı duyuruldu. Sektör kaynaklarına göre yapılacak yeni zamla benzin ve motorin, 10 TL'nin üzerine çıkmış olacaktı. EPDK ise bu bilgiyi yalanladı.

Daha dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, benzin, motorin ve LPG'ye gelen yüklü zamlardan bahsetmiştik. EPGİS'in açıklamalarına göre 25 Kasım 2021, saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere; benzin için 1 lira 2 kuruş, motorin için 1 lira 6 kuruş, LPG için 65 kuruşluk zam yapılmıştı. Haberi alan vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmuşlardı... Gelen son haberler, akaryakıta yeni bir zammın daha yolda olduğunun habercisi gibi görünüyordu. Ancak şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

Sözcü'nün sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre benzin, motorin ve LPG'ye bir zam da bugün gelecekti. Benzinde 46 kuruş, motorinde 45 kuruş, LPG'de ise 25 kuruş olarak uygulanacak zam, 26 Kasım 00:00 itibarıyla geçerli olacaktı. Yapılacak son zamlar ile benzin ve motorin, 10 Türk lirasının üzerine çıkacaktı. Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamalara göre böyle bir zam, en azından şimdilik söz konusu değil.

"Fiyatlarda yeni bir artış söz konusu değil"

EPDK yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu zammın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir yükseliş olmayacağını belirten yetkililer, yaptıkları açıklamalarda şu ifadelere yer verdiler:

"Bugün bazı basın – yayın organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde haberler çıkmıştır. Gerek bu haber gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.

Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir.

Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Pandemi koşullarında devletimiz eşel mobil sistemi ile uluslararası piyasalardan kaynaklanan olağanüstü fiyat hareketlerinin vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtılmasını sağlamış, 60 milyar TL’yi aşan bir vergi gelirinden fedakarlık etmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır.

Ayrıca bilindiği üzere yurt sathında 13 bini aşkın akaryakıt bayii hizmet vermektedir ve herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir. Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin -fiyat artışlarından kar etmek için- vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa Kurumumuza yazılı olarak başvurmalarını, EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz.

Özellikle merkezi konumda bulunan akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan ötürü “bir ikmal krizi yaşandığı algısı oluşturmaya çalışmak” ise sektörümüze yönelik haksız ve yakışıksız bir tavırdır."