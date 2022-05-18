Enflasyon, döviz kuru ve savaşın etkisiyle artmaya devam eden akaryakıt fiyatları, bugün yeni bir benzin zammına daha ev sahipliği yapabilir. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,03 TL artacak.

Sadece bir yıl içinde üç kattan fazla artan akaryakıt fiyatları, ne yazık ki enflasyon ve dövizin artışını sürdürmesi nedeniyle her geçen gün yeni zamlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak bugün sektör kaynaklarından elde edilen bilgiler, benzin fiyatlarına yeni bir zam geleceğini gösterdi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre benzinin fiyatı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 3 kuruş zamlanacak. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı, yurt genelinde yeni bir tarihi seviyeye ulaşacak. Öte yandan motorindeyse bugün herhangi bir zam beklentisi bulunmuyor.

Yeni benzin zammıyla pompa fiyatları nasıl değişecek?