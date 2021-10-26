Beşiktaş, dün akşam 2-1 mağlup ettiği Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme yaptı. Twitter'da bir video paylaşan Beşiktaş, Cyle Larin'in ilk golünü Squid Game'in ilk oyununa benzetti. Paylaşım, on binlerce etkileşim aldı.

Dün akşam, ülkemizdeki futbol tutkunları için özel bir geceydi. Zira Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Temponun hiç düşmediği maçın kazananı 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Maç sonucu Galatasaraylıları üzmüş olsa da Beşiktaş'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşım, gören herkesin yüzünde ufak bir tebessüme yol açtı.

Bildiğiniz üzere son dönemlerde en çok gündem olan meselelerden bir tanesi, Squid Game. Netflix'in eylül ayında yayınladığı Güney Kore yapımı dizi, milyonlarca kullanıcıyı peşinden sürükledi. İşte Beşiktaş da bu akıma ayak uydurdu ve Twitter'da bir paylaşım yaptı. Cyle Larin'in attığı ilk gole ait görüntüleri Squid Game'e uyarlayan Beşiktaş, yaptığı paylaşımla on binlerce etkileşim aldı.

Beşiktaş'ın Galatasaray'a yaptığı Squid Game göndermesi

Squid Game'de oyuncuların karşısına çıkan ilk oyuna dair görüntüleri düzenleyen Beşiktaş sosyal medya ekibi, golden sonra Galatasaraylı futbolcuları ekrandan sildi. Ayrıca videonun sonunda da yıldız şeklindeki şekerlemenin kırıldığı bir görüntüye yer verilmişti. Bu bölüm, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz." dediği şekerlemeli Squid Game oyununa ilişkin yapılan paylaşıma bir göndermeydi. Paylaşımında "Oyuncu elendi." ifadelerini kullanan Beşiktaş, bu gönderiyle taraftarını daha da gaza getirmiş oldu.

Beşiktaş'ın yaptığı Squid Game temalı paylaşımı bu alanda ilk değil. Daha önce de Lokomotiv Moskova, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde bir gönderme yapmıştı. Galatasaray ise geçtiğimiz günlerde oynanan maçtan önce Lokomotiv Moskova'ya cevap vermişti. Squid Game çılgınlığı, uzun bir süre daha futbolun içerisinde kendisine yer bulacak gibi görünüyor...

Beşiktaş'ın paylaşımına gelen bazı yanıtlar