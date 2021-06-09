Beşiktaş, Kartallı Logo Yüzünden Mahkemelik Oldu

Beşiktaş, başta taraftar ürünleri olmak üzere zaman zaman formalarında dahi yer verdiği 'Kartallı Beşiktaş logosu nedeniyle mahkemelik oldu. Logoyu oluşturan isim olan Vala Somalı’nın iki çocuğu Yadigar Suzan Dönmez ile Hakan Somalı, babalarına ait olan logonun ticarileştirildiğini öne sürerek kulübe dava açtı.

Spor tarihçisi, ressam ve karikatürist Vala Somalı’nın iki çocuğu Yadigar Suzan Dönmez ile Hakan Somalı, Türk Sporunda 75. Yıl Beşiktaş Spor Tarihi isimli kitapta kullanılmak üzere Vala Somalı tarafından çizilen 'Kartallı Beşiktaş logosunun' ticarileştirildiği gerekçesiyle Beşiktaş'ı mahkemeye verdi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne dava açan Yadigar Suzan Dönmez ve Hakan Somalı, babalarına ait olan logonun ticarileştirildiğini ifade ederek logonun kullanıldığı ürünlerin toplatılmasını istedi.

Sorun şu ki; Kartallı Beşiktaş logosu Türk Sporunda 75. Yıl Beşiktaş Spor Tarihi kitabı için çizilmiş olsa da sonrasında Beşiktaş tarafından piyasaya sürülen neredeyse tüm taraftar ürünlerinde kullanıldı. Dolayısı ile mahkemenin Vala Somalı’nın çocuklarını haklı görmesi halinde Beşiktaş için hiç de kolay bir süreç yaşanmayacak.

Öyle ki; Beşiktaş'ın resmi taraftar ürünleri mağazası olan Kartal Yuvası'nın resmi internet sitesine girdiğimizde nevresim takımından formaya kadar birçok perakende üründe, ayrıca Beşiktaş taraftar kredi kartlarında Kartallı Beşiktaş logosunun yer aldığını görebiliyoruz.

Yadigar Suzan Dönmez ve Hakan Somalı, kulübün logoyu kendilerine aitmiş gibi kullandığını ifade ederek ürünlerdeki markaların ticaret sicilinden silinmesini, marka devrinin önlenmesini ve ürünlerin toplatılmasını talep etti.