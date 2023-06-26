O dönemde insanlar bilgisayar mühendisliğinin bir meslek dalı dahi olmadığını iddia ederlerken Prof. Dr. Aydın Köksal çizdiği yolda emin adımlarla yürüyerek herkesin fikrini değiştirmiştir.

Prof. Dr. Aydın Köksal, ömrünü bilişime ve bilim dilinin Türkçeleşmesine adamıştır. Sayesinde ülkemizde önemli gelişmeler olmuş ve bilişim terimleri Türkçe bir şekilde yaygınlaşmıştır.

Hacettepe’deki önemli görevlerinde işini en başından beri Türkçe konuşarak yaptığını söyleyen Prof. Dr. Aydın Köksal, terimlerin Türkçeleştirilmesine oldukça önem vermiştır.

Prof. Dr. Aydın Köksal kimdir?

Prof. Dr. Aydın Köksal 1940 yılında İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra Fransa’da INSA de Lyon’dan Elektronik Yüksek Mühendisi diploması almıştır.

Hacettepe Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında da bulunan Aydın Köksal, Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi’ni kurup yönetmiştir. Ayrıca Bilişim dergisini yayınlayarak 1996 yılına kadar da yayın kurulu üyeliğini sürdürmüştür.

Türkçeye kazandırdığı 2500 kelime bulunmaktadır!

Türkçe dışında aralarında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere altı dil bilmektedir. Ancak Türkçeyi her zaman ayrı bir yere koymuş ve günümüzde oldukça sık kullandığımız bilgisayar, bilgi işlem, yazılım, donanım, bilişim gibi yaklaşık 2500 kelimeyi 1970’lerde dilimize kazandırmıştır.

Ankara’da yaşamasının anlamlı bir nedeni var!

Bir mühendis olarak çalışmalarını Ankara’da yapmayı uygun görmüş ve ailesi İstanbul’da olmasına rağmen ülkedeki Atatürk düşmanlığını ve gericiliği görüp Atatürk’ün, cumhuriyeti gençliğe emanet etmesinden dolayı cumhuriyeti Ankara’da daha iyi savunabileceğini düşünerek Ankara’ya yerleşmiştir.

Bir bilişim projesinden ötesi: ÖSYM

Prof. Dr. Aydın Köksal’ın bilişim alanında birçok projesi vardır. Bunlardan biri olan ÖSYM projesini duymayan hatta bu projenin bir parçası olmayan öğrenci yoktur diye tahmin ediyoruz.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’ndan önce de öğrenciler üniversiteye sınavla giriyorlardı ancak her okul kendi sınavını yapıyor ve bu sınavların duyurularını takip edip o an orada bulunmak gerekiyordu. Yani öğrenciler il il dolaşarak sınavlara giriyor bazılarını da kaçırıyorlardı. Ya da daha kötüsü hiç giremiyorlardı.

ÖSYM projesi ile birlikte bu işlem tek bir sınavla ve tek bir yerden halledilebilir hale gelmiştir. Bu proje sayesinde bilişimcilerin değeri daha iyi anlaşılmıştır.

Çalışanın hakkını veren sistem, başarı ve istikrar getirir.

Bu kadar önemli projeler ve çalışmalar yapan Prof. Dr. Aydın Köksal, yanına aldığı yetenekli ve gece gündüz çalıştıklarını belirttiği uzmanlara o zamanın ortalama mühendis maaşı 800 TL iken 2800 TL maaş verdiğini ve bu sayede bu kadar yetenekli insanlarla uzun süre beraber çalışabildiğini söylemektedir.

Sonuna kadar hak edilmiş bir ödül!

TBD ve Tübsiad’ın ortak olarak verdiği “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü”nün ilkini Prof. Dr. Aydın Köksal almıştır.

Ödülü alırken yaptığı konuşmada söylediği sözlerle yazıya son noktayı koymak yerinde olacaktır:

“Bu, yaşamımda aldığım en anlamlı ödül. Ömür Boyu Hizmet Ödülü deyince; bu, bana bundan sonrası için de büyük sorumluluk yüklüyor. Eğer Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda büyük adımlar attığını görebilirsem gözüm arkada kalmayacak.”