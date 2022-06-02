Bilgisayar toplamak dediğimiz zaman işin içine beklentiler, fiyat ve donanım bilgisi gibi pek çok etmen giriyor. Amaca uygun en doğru kombinasyonu oluşturmak kafaları karıştırabiliyor. İşte biz de bu içeriğimizde bilgisayar toplamak isteyenler için yararlı olabilecek 7 ipucunu sizler için derledik.

Her ne kadar ekonomik sebeplerden dolayı günden güne daha pahalı hale gelse de, gündelik hayatın vazgeçilmez parçalarından olan bilgisayarlar, özellikle oyuncular için oldukça meşakkatli dönemlere kapı aralayabiliyor. Ofis tipi kullanımlar ve gündelik hayat için dizüstü bilgisayarlar yeterli olabilse de, oyuncuların ciddi bir kısmı kendi bilgisayarlarını toplamayı tercih ediyor.

Toplama bilgisayarlar hem daha uygun fiyata geliyor, hem de kullanıcı, ihtiyacına yönelik adım atmış oluyor. Tabii ki konuyla ilgili bilgisi varsa toplama sürecinde işi de oldukça kolaylaşıyor. Peki bilgisayar toplarken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Adım adım bilgisayar toplama ipuçlarını bu içeriğimizde derledik.

Bilgisayar toplarken dikkat edilmesi gerekenler ve ipuçları:

Ne amaçla bilgisayar topladığınızı belirleyin

Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey elbette ihtiyaçlar. Sadece kurulu bilgisayar alırken değil, bilgisayar toplarken de son derece önemli olan bu husus, dikkate alınmadığında kullanıcıyı bir hayli üzebilir. Örneğin oyun oynamak için bilgisayar toplamak isteyen kişinin önceliği, doğal olarak oyuncular için geliştirilen donanımlar olmalıdır. Bir oyuncu, oyun oynamak için topladığı bilgisayara ofis tipi işlemciler veya güçsüz ekran kartları aldığında, binlerce lirasını çöpe atmış sayılır. Çünkü aldığı parçalar, isteklerini karşılayamayacaktır.

Bütçe planlaması yapın ve ihtiyaçlarınızı belirleyin

Ekonomik sebepler, teknolojiden dilenildiğince yararlanılmasına pek imkan vermiyor. Oldukça maliyetli olan bilgisayar donanımları ise kullanıcıların bütçesine göre sıralanıyor. Eğer önceliklerinizi belirlediyseniz bu aşamada yapmanız gereken ilk şey bütçenizi planlamak olacaktır. Bilgisayar toplarken harcayabileceğiniz azami fiyatı belirledikten sonra parçaların önemine ve ihtiyaçlarınıza göre bir liste hazırlayabilir, bilgisayar toplamaya başlayabilirsiniz. Ekran kartı ve işlemci elbette bu bütçenin en maliyetli ürünlerinden olacaktır.

Ancak alabileceğiniz en iyi işlemciyi alıp diğer parçaları kötü dizmek veya aynı şekilde alabileceğiniz en iyi ekran kartını alıp monitör, kasa, RAM, SSD gibi parçaları arka plana atmak çok ciddi yanlışların başında gelecektir. Bütçenizi birbirine yakın özelliklerde donanımlar için harcamanız, daha performanslı bir bilgisayar toplamanızı sağlayacaktır.

Bir uzmana danışmaktan çekinmeyin

Elbette herkes bilgisayar veya teknoloji konusunda yeterli bilgiye sahip olmak zorunda değil. Bu tarz yüksek maliyetli ürünleri alırken, hele ki bilgisayar gibi hayatınızın bir parçası haline gelmesi muhtemel olan bir ürünü toplarken bilgili kişilerden destek almanız oldukça önemli. Varsa çevrenizdeki arkadaşlarınız veya üçüncü kişilerden, yoksa internet üzerinden tavsiyeler almanız, sizi hem daha uygun hem de daha kaliteli ürünlere yönlendirebilir.

Ancak takdir edersiniz ki herkesin verdiği aklı da almamak gerekir. Gerçekten somut veriler ile fikir paylaşan siteleri veya bilgisine güvendiğiniz kişileri dinlemek, daha rahat bilgisayar toplamanıza yardımcı olabilir.

Size uygun işlemciyi belirleyin

Kuşkusuz bilgisayar toplarken en önemli donanımların başında işlemci geliyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bütçenizin çok uçuk bir kısmını işlemciye ayırmamanız gerektiği gibi aldığınız parçanın doğruluğuna dikkat etmeniz de bir hayli önemli. Bu aşamada işlemci konusunda kendini kanıtlamış iki markadan birine güvenmeniz yerinde olacaktır. Intel veya AMD'den birisini seçip, geri kalan parçaları bu donanımın ekseninde kurmanız sizin yararınıza olacaktır.

Donanım uyumluluğuna dikkat edin

Bilgisayar toplarken yapılan hatalardan biri de satın alınan ürünlerin birbirinden uyumsuz olması. Son yıllarda iyice gelişen ve çeşitlenen bilgisayar pazarında ürünler arasında uyumsuzluk sorunları baş göstermeyi sürdürüyor. Özellikle eski model anakartlar ile yeni işlemciler (veya tam tersi) bir araya getirilmek istediğinde bilgisayar çalışmıyor. Bu konuda da gerek internetten, gerekse bilgisayarı toplayacağınız mağaza yetkilisinden destek alabilirsiniz.

SSD kullanın

Bilgisayarların hafızaları, en az diğer parçalar kadar önemli. İşletim sisteminden tutun da indirdiğiniz görsele kadar her şeyi içerisine kaydeden bu parçalar, bilgisayarın hızına doğrudan etki ediyor. HDD ve SSD (daha fazla bellek türü var ancak artık güncelliklerini yitirmiş durumdalar) olarak ayrılan bu diskler, bilgisayardaki okuma ve yazma görevlerini yerine getiriyor. HDD'ler daha klasik ve eski parçalar olurken, dönemin teknolojilerinin bir getirisi olarak daha yavaş çalışıyor. Bilgisayarın açılış hızı, uygulama açılışları, veri aktarımları gibi işlemler direkt olarak bu parçalar aracılığı ile gerçekleştiriliyor.

SSD'ler ise daha yeni, daha hızlı, daha sessiz ve daha küçük bellekler olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama bir SSD, ortalama bir HDD'ye göre 10 kat daha hızlı olabilirken, fiyat tarafında da biraz tuzlu oluyor.

İşletim sistemini önceden hazırlayın

Bilgisayar toplamak isteyenlere verebileceğimiz son ipucu, topladıkları bilgisayarı kullanabilmelerini sağlayacak olan işletim sisteminin önceden hazırlanması olacaktır. Donanımınıza en uygun işletim sistemini bilgisayarı toplarken satın almanız, bilgisayar parçalarını birleştirdikten sonra hızlıca 'canavarınızı' kullanabilmenizi sağlayacaktır. Bu alandaki en popüler işletim sistemleri Windows ve Linux olurken, çoğunluğun Windows'u tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu kullanıcıların da henüz taptaze olan Windows 11 ile oturmuş durumda olan Windows 10 arasında seçim yapması gerekebilir.

Bonus: Fanlar, termal macunlar ve temizlik

Yukarıdaki maddeleri ne kadar doğru yaparsanız yapın, eskimeye meyilli bilgisayar parçaları gün geçtikçe performans kaybı yaşayacaktır. Bu eskime sürecini olabildiğince yavaşlatmak ve performansı uzun süreler korumaksa tabi ki kullanıcının elinde. Nitekim adeta bir servet ödeyeceğiniz bilgisayara nazik davranmanız, onu fiziksel zararlardan korurken, sıcaklık tarafındaki müdahaleler de hayati önem arz etmekte.

Bilgisayarın özellikle işlemci kısmına süreceğiniz termal macunlar, ısınma kaynaklı performans kayıplarını ortadan kaldıracaktır.

Ayrıca kasa içerisine konumlandıracağınız ekstra fanlar bilgisayarın ısınmasına engel olacağından ötürü performans kayıplarını daha ortaya çıkmadan yok edebilir. Tabii ki burada da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Öyle ki fanlar, her gün uzun saatler çalıştığından toz kaplayacak, bilgisayarın içi pislik dolacaktır. Cihazı düzenli temizleyerek hem ısı istikrarını sağlayabilir, hem de bilgisayarın dezenformasyona uğramasına engel olabilirsiniz. Temizlik sırasında parçalara zarar vermemek de ürünün uzun yıllar çalışabilmesine yardımcı olacaktır.

Bilgisayar toplamak isteyen kullanıcılara verebileceğimiz ipuçları elbette saymakla bitmez. Ancak yukarıdaki maddeler bilgisayar toplama sürecinde işinizi kolaylaştıracaktır. Siz de yorumlarda bu bilgisayar toplamak isteyenlere önerilerde bulunabilirsiniz...