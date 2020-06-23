Yeni bir oyun çıktığı zaman hepimiz elimizdeki bilgisayarın o oyunu kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmek için sistem gereksinimlerine bakarız. “Bilgisayarım hangi oyunları kaldırır” sorusunu yanıtlamak adına sizler için detaylı bir rehber hazırladık. Bu işlem için hangi internet siteleri nasıl kullanılır öğrenmek için içeriğimize geçelim.

PC oyuncusu olmak, başka bir platformda oyun oynamak kadar basit bir şey değildir. PlayStation veya Xbox gibi oyun konsollarında oyuncuların tek dert etmesi gereken şey oyunun fiyatıyken, PC oyuncusu için durum bambaşka oluyor. Bir PC oyuncusu en yeni oyunları oynayabilmek için elindeki sistemin ekran kartını, işlemcisini ve RAM gibi bileşenlerini güncel tutmak zorundalar. Genelde "Bilgisayarım hangi oyunları kaldırır?" sorusunun nedeni de kullanıcıların bu bilgileri hatırlamıyor olmalarıdır.

Sürekli sistem güncellemek de özellikle günümüz ekonomik şartlarında zor olduğu için PC oyuncuları, ellerindeki sistemin hangi oyunları kaldırır durumda olduğunu bilmek için çeşitli internet siteleri kullanıyorlar. Elinizdeki bilgisayar hangi oyunları kaldırır merak ediyorsanız sizler için kullanabileceğiniz 2 internet sitesinden bahsettik.

Bilgisayar hangi oyunları kaldırır sorusuna yanıt verecek internet siteleri:

System Requirements Lab (Can You RUN it?)

UserBenchmark

System Requirements Lab (Can You RUN it?) nasıl kullanılır?

Adım #1 : Buradan Can You RUN it internet sitesine gidin.

: Buradan internet sitesine gidin. Adım #2 : Bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmek istediğiniz oyunun adını girin ve Can You Run It tuşuna basın.



: Bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmek istediğiniz oyunun adını girin ve tuşuna basın. Adım #3 : Detection.exe yazan programı çalıştırın.



: yazan programı çalıştırın. Adım #4 : Kurulum tamamlandıktan sonra sitede bilgileri görebilirsiniz.



: Kurulum tamamlandıktan sonra sitede görebilirsiniz. Adım #5: Aşağıda ekran kartı, RAM ve işlemci gibi birimlerinizin detaylı bilgilerini de görebilirsiniz.



Bilgisayar hangi oyunları kaldırır sorusunu en iyi şekilde yanıtlayabileceğiniz internet sitesi System Requirements Lab’dir. Bu site, bilgisayarınızın donanımını tarayıp kendi veri tabanında bulunan oyunların sistem gereksinimleriyle karşılaştırıyor ve buna göre bilgisayarınızın oyunu kaldırıp kaldırmayacağını size detaylarıyla gösteriyor.

Bilgisayarınızın hangi oyunları kaldırır durumda olduğunu öğrenmek için Can You Run It’in tarama aracını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bu araç, bilgisayarınızın donanımını tarıyor ve bu veriyi sitenin veri tabanına gönderiyor. Daha sonrasında arattığınız oyunun sitenin veri tabanında kayıtlı sistem gereksinimleri ile karşılaştırılarak karşınıza bir sonuç çıkartılıyor.

UserBenchmark nasıl kullanılır?

Adım #1 : Buradan UserBenchmark aracını indirin .

: UserBenchmark aracını . Adım #2 : Uygulamayı çalıştırın .

: Uygulamayı . Adım #3 : Run butonuna tıklayın.

: butonuna tıklayın. Adım #4: Sitede bilgisayarınızın özellikleri belirecektir.



UserBenchmark, yukarıda bahsettiğimiz Can You Run IT sitesinden biraz daha farklı bir amaca hizmet ediyor. Yukarıdaki metoda benzer olarak yine bir tanı aracı indirip kuruyorsunuz ve bilgisayarınızın donanımı UserBenchmark veri tabanına gönderiliyor. Burada sitede tarama yaptıran diğer kullanıcılar ile sistemleriniz karşılaştırıyor ve bilgisayarınızın oyun, iş ve gündelik kullanım yönünden performans değerlendirmesi karşınıza çıkartılıyor.

Program kullanmadan bilgisayarım hangi oyunları kaldırır sorusuna nasıl yanıt bulunur?

Eğer ‘Yok ben herhangi bir sitenin verilerime erişmesini istemiyorum’ diyorsanız, o zaman bilgisayar hangi oyunları kaldırır sorusunu manuel yöntemlerle çözmeniz gerekiyor. Bunun için donanımınızın ne olduğunu da iyi bilmeniz gerekiyor. Dilerseniz ekran kartı özelliklerinize ve diğer donanım bilgilerinize nasıl göz atabileceğinize dair hazırladığımız ‘Ekran Kartı Özelliklerine Nereden Bakılır?’ isimli içeriğimize göz atabilirsiniz.

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